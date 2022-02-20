綠色奧運+科技奧運 中達成2成就「說話更大聲」

北京2022年冬奧會已於2月4日開幕，市民熱情參與冬奧。（中通社）

北京冬奧 在西方人權批評和多國抵制聲中閉幕。北京冬奧在疫情大流行期間，舉行1.5萬人參與的體育盛事極具挑戰性，原本世人擔心外國運動員 必然帶進病毒，導致疫情擴散之事並未發生；此外，原本官方熱、民間冷的冬奧，在超過九面金牌的理想成績，和戰勝日、俄、韓等國強勁對手等宣傳下，冬奧成為凝聚中國向心力的成功賽事，「綠色奧運」與「科技奧運」更讓中國抓住機會，使自己在全世界說話越來越大聲。

中國採取「動態清零」的防疫政策，在高效嚴謹的閉環管理下，冬奧自開幕起就把疫情控制在閉環內。閉環內雖發現數百宗確診，但病毒卻沒有向外傳播。

美聯社刊出評論「北京具野心的奧運新冠氣泡：至今還不錯」，形容中國在維持病毒清零的同時舉辦冬奧尤如一場豪賭（serious gamble），但至今卻似乎很成功。

但其實，「清零」並不是一場賭博，美聯社文章形容冬奧的閉環尤如「豪賭」。從西方國家角度看也許如此，不過從中國的角度而言，冬奧防疫的成功並非什麼賭博，而是基於精密科學管理與工作人員不懈的努力付出，先進的無人機器人隊伍，和龐大的人力代價，反映了「動態清零」成功事在人為。

北京冬奧也有許多爭議，例如中國官媒鋪天蓋地宣傳谷愛凌 ，就很有意思。一位依然擁有美國國籍歸化的選手，在不承認雙重國籍的中國竟然可以得到官方關愛眼神，而且獲得幾百項代言。

年僅18歲、首次參加冬奧會的谷愛凌，18日繼續出戰女子U型場地技巧賽（半管賽）強勢奪金，連同早前於自由式滑雪女子大跳台拿下首金及於坡面障礙技巧賽獲銀，破天荒成為首名在冬奧自由式滑雪項目上獲得3面獎牌的運動員。

谷愛凌出色的表現、亮麗的外表及學霸級履歷令她成為中國網民的寵兒；對比之下，同是歸化運動員、代表中國出戰花樣滑冰的朱易卻因連番失準惹來中國網友狠批，更被嘲諷連中文都學不好，待遇可以天差地別。

作為冬奧東道主的中國隊，本屆賽事合共派出174名運動員，全項目均派員參與，冠絕歷屆。除了谷愛凌外，還包括了多位歸化運動員新勢力。其他一眾歸化運動員主要集中在冰球隊，中國男子冰球隊甚至被中國網友戲稱為「俄羅斯中國隊」。這些球員的特點是大部份擁有華人血統，只有6人例外，例如在冬奧女子冰球分組賽首戰為中國隊打進唯一一球的米勒則是由加拿大轉籍的白人。

中國此屆引入大量歸化運動員，一方面是因為中國並不熱衷於冰球、滑雪、滑冰等冬奧項目。此前，中國男子冰球從未參加過冬奧，女子隊則時隔十二年再征冬奧，歷屆最佳成績是1998年長野冬奧會的第四名。面對冰球是中國長期的弱項，加上又是團體項目，短時間難以從青訓培養出足夠的本地選手，故引入歸化運動員實屬「迫不得已」，用來保證冬奧各項賽事都有中國選手參加，是中國常用的「彎道超車」。