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中斷4年…英相計畫重啟對中經貿會議

中國新聞 組／北京13日電
英國首相強生傳出正計畫重啟已擱置多年的對華經貿會議，但這項決定可能引發保守黨議員的強烈反對。圖為2017年1月首列中英貿易直通車抵達倫敦。（新華社）
英國首相強生傳出正計畫重啟已擱置多年的對華經貿會議，但這項決定可能引發保守黨議員的強烈反對。圖為2017年1月首列中英貿易直通車抵達倫敦。（新華社）

環球時報引述美國政治新聞網站報導，英國首相強生正計畫重啟已擱置多年的對華經貿會議，以期與中國形成更緊密的經貿關係。英國國際貿易部正在負責組織與中國政府開展2018年以來的首次高層部長級對話。報導稱，該決定有可能引發保守黨議員的強烈反對。

據報導，英國政府官員正在討論在今年舉行中英聯合貿易和經濟委員會（JETCO）會議。英中兩國之前每年都舉行此類會議，直到2018年兩國關係因涉港問題惡化。一名政府官員表示，目前正是強生本人在私下推動英中雙方重啟對話。有關會議通常由英國國際貿易大臣和中國相關官員以及更多級別較低官員參加。英國政府還計畫在今年與北京重啟第二種對話渠道。英國財政大臣蘇納克已要求官員恢復中英經濟財金對話，英中兩國自2019年以後就沒有舉行過這一重要貿易會議。據新華社此前報導，中英雙方已同意在2022年適時舉行第11次中英經濟財金對話。一名英國政府官員表示，英國「財政部正迫切在今年恢復該對話，並對（英國可能實行）更強硬的對華政策而感到緊張不安」。

不過，報導認為，對強生來說，與中國建立更緊密經貿關係的決定不無風險，該決定已激怒一群對北京採取鷹派立場的保守黨議員。英國議會下議院外交事務委員會主席圖根達特就評論稱，「決定與中國重啟經貿對話的時機令人驚訝。英國需要決定到底是想要與中國形成更穩固的經濟關係，還是想要製定新的對華戰略以反映出（中國）貿易脅迫和侵犯人權帶來的挑戰。」

英國 北京 財政部

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