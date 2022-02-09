谷愛凌人生最高興一秒鐘 分享成功秘訣：每天睡10小時

谷愛凌成功秘訣是每天睡足10個小時，保持熱愛。（路透）

只有18歲的谷愛凌 昨早以一套超高難度動作「轉體1620」奇蹟逆轉奪金，為中國隊奪得史上首面女子雪上項目金牌，這也是冬奧史上首個自由式滑雪 大跳台金牌。她說沒有感覺自己是天才，形容這是「人生最高興一秒鐘」，並分享成功秘訣，是每天睡足10個小時，保持熱愛。

新京報報導，昨日自由式滑雪女子大跳台賽後發布會上，谷愛凌被反復問及最後一跳選擇1620動作的想法，她回應稱，那個時刻真的沒有任何壓力。

決賽前一晚，谷愛凌和往常一樣彈鋼琴。決賽最後一跳前，谷愛凌換了換耳機裡的音樂，「我當時腦中在想這個動作，空中應該怎麼做。那一秒鐘，我真的沒有任何壓力。」

除了滑雪、彈鋼琴，谷愛凌還有時尚 、籃球等眾多興趣愛好，即便是平時再忙，她也總能平衡好。

谷愛凌透露，為了平衡日常生活，她每天晚上一定會睡夠10個小時，「吃好睡好，同時保持熱愛，做一件事情時，就要百分之百投入。」

中新網報導，登上頒獎廣場最高領獎台後，谷愛凌表示，她並沒有感覺自己是天才。「為了能去訓練和比賽，我推遲了進入夢想的大學。暑假時拍時尚雜志要八至十個小時，結束以後我選擇去健身房二至三個小時。這些都是我的付出。所以我沒有感覺自己是天才，也不想讓別人感覺我是天才。我不想讓別人覺得，我做到的東西他們做不到，我想和他們一起去做。」

另據大公報報導，回想起縱身下滑的前一秒，谷愛凌坦言，腦海中出現的只是1620度轉體這套動作的每個細節，在完成兩輪後放在她面前的有兩個選項，要不跳出自己的招牌動作爭取機會較高的銀牌，要不嘗試一次前所未有的冒險，谷愛凌的運動之道讓她選擇了後者。谷愛凌更表示，要不是受到對手泰絲出色表現的激勵，自己可能也做不出這個大膽的嘗試。

以「青蛙公主愛凌」為網名的她，在社交平台上形容這是「人生最高興一秒鐘」。