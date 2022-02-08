美將祭印太經貿戰略抗中 環時：美想「二涮」亞太盟友?

美國總統拜登擬在未來幾周，公布首個印太經貿戰略。 (取材自環球網)

美國總統拜登 擬在未來幾周，公布首個印太經貿戰略（Indo-Pacific Economic Framework）。據美媒報導，拜登政府指望用這個戰略填補美國在印太沒有全面貿易協定的空白，補齊經貿領域短板，並藉此拉出將中國排除在外的經貿小圈子，對抗「中國日益擴大的區域影響力」。

上述協議預料將涵蓋數據在地化、跨境數據傳輸、以及勞工、環境和氣候變遷法規等，但預料不會重返跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），也不會調降關稅 或提供傳統的市場開放工具。

環球時報社評指出，與其說拜登政府這項「印太經濟框架」是服務亞太地區經濟發展的新平台，倒不如說它是服務美國地緣政治目標的新武器。社評並質疑「美國是想『二涮』它的亞太盟友嗎？」

美國副貿易代表畢昂奇上周表示，美國政府將在未來幾周對外發布印太經貿框架進展的更多細節，外界在了解細節後，「將發現我們正在思索的途徑有很多牛肉」。

拜登去年10月在參加東亞峰會時，提出新經濟框架的構想，目標是與友好國家在數位貿易、供應鏈 和綠色技術等議題上更緊密合作。美國商務部長雷蒙多去年11月表示，這項架構並非傳統貿易協定，而是聚焦於提高半導體供應鏈韌性、網路安全、技術標準及隱私。美國已表明不會重返CPTPP。

華爾街日報指出，雖然細節尚未公布，但這個經貿框架將由許多個別協議組成，印太各國能挑選想簽署加入的協議，美國貿易代表戴琪將負責該框架的貿易部分，包括數位貿易、勞工標準和貿易便利化，雷蒙多負責監督供應鏈、基礎建設、減碳，以及稅收和貪腐等部分。

這個框架也將排除調降關稅、以及其他具法律約束力的開放市場行動，意味著美國將不會調降關稅、也不會提供傳統的市場開放工具給貿易夥伴。

路透報導，美國官員7日籲中國採取「具體行動」，履行與前總統川普所簽署的「第一階段」貿易協議承諾，並表示美國正逐漸失去耐心。根據協議，中方承諾於2020和2021年加碼購買2000億美元美國商品和服務。

中國外交部發言人趙立堅7日說，原則上貿易摩擦沒有贏家，雙方應在相互尊重的基礎上解決問題。

美國政府8日將發布全年貿易數據，分析師預估，數據將顯示，中國所增加採購的美國農產品和工業製品、能源和服務，與承諾有巨大落差。彼特森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員鮑恩（Chad Bown）彙整的數據顯示，截至去年11月，中國僅達成約60%的目標。

另據香港01報導，中國外交部發言人趙立堅7日回應美國會眾議院審議通過「2022年美國競爭法案」稱，該法案涉華內容充斥著冷戰思維和零和理念，就涉台、涉疆、涉港和涉藏等問題指手畫腳，中方對此堅決反對。