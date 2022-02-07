我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

主帥水慶霞「神換人」 助中國女足登頂

中國新聞組／北京7日電
水慶霞是第一位出任國家隊主教練的黃金一代球員。（取材自上游新聞╱CFP圖 ）
水慶霞是第一位出任國家隊主教練的黃金一代球員。（取材自上游新聞╱CFP圖 ）

20多天前，1月11日，中國女足公布參加2022年女足亞洲杯的23人名單。幾乎就在同時，亞足聯官方採訪中國女足主帥水慶霞，並給出了這樣的評價：「曾經11年5次舉起亞洲杯，是第一位出任國家隊主教練的黃金一代球員，她比任何人都更懂得如何贏得女足亞洲杯。」

來源：YouTube

綜合媒體報導，當時誰也不會想到，這位中國女足成年隊歷史上的首位女性「土帥」，會帶領姑娘們一步一個腳印地第九次捧起亞洲杯。尤其是在進入淘汰賽階段以來，中國女足連續三場在對陣越南日本南韓時都面臨率先丟球的不利局面。但在水慶霞的調遣下，女足姑娘沒有崩盤，而是逆勢而起連續三場逆轉強敵。

對陣南韓這場，水慶霞絕對當居首功，特別是下半場，她的連續換人，完全改變了場上的局勢。其中張琳艷個人獨造2球，肖裕儀則打進絕殺進球，這2位替補球員，堪稱神兵了。

事實上，之前半決賽對陣日本隊，水慶霞也是靠下半場的調整換人，才扭轉了局勢。這一場決賽，她同樣用自己的神奇換人，讓對手奪冠希望破滅。

水慶霞今年56歲，1977年，她11歲進入體校剛和體育結緣時其實是田徑運動員，主項包括跳遠和五項全能。1983年教練推薦她去女足隊時，水慶霞已經17歲。這個年紀對於任何一項體育運動來說，都算是「高齡」。

剛轉行不久，水慶霞就從100多人中脫穎而出，直接進入上海女足一線隊。

顛球，到帶球，再到戰術，僅僅一年後，中國女足國家隊名單裡也出現水慶霞的名字。

現在提到水慶霞，往往第一個頭銜就是「中國第一批揚名世界的女足隊員之一」，水慶霞其實還是女足隊員中最早一批留洋的成員之一，1990年代，她曾兩次東渡日本踢球。

據報導，在球員時代，水慶霞的「絕招」是定位球。除了曾經角球直接破門，2001年已經35歲高齡的她在退役前參加的最後一屆全運會決賽上，還上演了任意球「世界波」，攻入全場唯一進球幫助上海女足蟬聯全運會冠軍。

退役做了教練之後，水慶霞除了在技戰術理論方面非常好學之外，也格外重視對隊員心理的調整。當教練之初，水慶霞是以嚴厲著稱的，後來她也開始改變，「如果能對球員鼓勵多一點、說話肯定的東西多一點，不像以前那麼強硬，可能會更好一些…。」

與時俱進的不光是思維，當下足球訓練中已經司空見慣的高科技和數據相結合，水慶霞也用得得心應手。

到明年，水慶霞就將迎來自己和綠茵場結緣40年。本次亞洲杯奪冠，很像一份提前送達的禮物，水慶霞帶領的女足姑娘們未來可期。

日本 南韓 越南

上一則

女足隊長王珊珊仍單身 母公開擇婿標準

下一則

中國女足凱旋歸 兩企業2300萬獎金到位

延伸閱讀

亞洲杯女足／1：2輸越南 中華隊明年再拚世界杯附加賽

亞洲杯女足／1：2輸越南 中華隊明年再拚世界杯附加賽
中國女足3：2力克南韓 亞洲杯封后

中國女足3：2力克南韓 亞洲杯封后
台灣女足征戰印度7染疫 總統：專機接回

台灣女足征戰印度7染疫 總統：專機接回
進軍世界杯只差一步 台灣女足7染疫 總統：專機接回

進軍世界杯只差一步 台灣女足7染疫 總統：專機接回

熱門新聞

「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
由駐哈「老虎團」生產基地自行培育，並經首次載人航天飛船神州5號帶入太空育種的「太空南瓜」。（取材自哈爾濱日報）

「太空育種」創造逾2000億人民幣產值 培育出巨大南瓜

2022-01-31 01:20

超人氣

更多 >
花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文
飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法
鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光

鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光