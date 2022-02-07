主帥水慶霞「神換人」 助中國女足登頂

水慶霞是第一位出任國家隊主教練的黃金一代球員。（取材自上游新聞╱CFP圖 ）

20多天前，1月11日，中國女足公布參加2022年女足亞洲杯的23人名單。幾乎就在同時，亞足聯官方採訪中國女足主帥水慶霞，並給出了這樣的評價：「曾經11年5次舉起亞洲杯，是第一位出任國家隊主教練的黃金一代球員，她比任何人都更懂得如何贏得女足亞洲杯。」

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綜合媒體報導，當時誰也不會想到，這位中國女足成年隊歷史上的首位女性「土帥」，會帶領姑娘們一步一個腳印地第九次捧起亞洲杯。尤其是在進入淘汰賽階段以來，中國女足連續三場在對陣越南 、日本 和南韓 時都面臨率先丟球的不利局面。但在水慶霞的調遣下，女足姑娘沒有崩盤，而是逆勢而起連續三場逆轉強敵。

對陣南韓這場，水慶霞絕對當居首功，特別是下半場，她的連續換人，完全改變了場上的局勢。其中張琳艷個人獨造2球，肖裕儀則打進絕殺進球，這2位替補球員，堪稱神兵了。

事實上，之前半決賽對陣日本隊，水慶霞也是靠下半場的調整換人，才扭轉了局勢。這一場決賽，她同樣用自己的神奇換人，讓對手奪冠希望破滅。

水慶霞今年56歲，1977年，她11歲進入體校剛和體育結緣時其實是田徑運動員，主項包括跳遠和五項全能。1983年教練推薦她去女足隊時，水慶霞已經17歲。這個年紀對於任何一項體育運動來說，都算是「高齡」。

剛轉行不久，水慶霞就從100多人中脫穎而出，直接進入上海女足一線隊。

顛球，到帶球，再到戰術，僅僅一年後，中國女足國家隊名單裡也出現水慶霞的名字。

現在提到水慶霞，往往第一個頭銜就是「中國第一批揚名世界的女足隊員之一」，水慶霞其實還是女足隊員中最早一批留洋的成員之一，1990年代，她曾兩次東渡日本踢球。

據報導，在球員時代，水慶霞的「絕招」是定位球。除了曾經角球直接破門，2001年已經35歲高齡的她在退役前參加的最後一屆全運會決賽上，還上演了任意球「世界波」，攻入全場唯一進球幫助上海女足蟬聯全運會冠軍。

退役做了教練之後，水慶霞除了在技戰術理論方面非常好學之外，也格外重視對隊員心理的調整。當教練之初，水慶霞是以嚴厲著稱的，後來她也開始改變，「如果能對球員鼓勵多一點、說話肯定的東西多一點，不像以前那麼強硬，可能會更好一些…。」

與時俱進的不光是思維，當下足球訓練中已經司空見慣的高科技和數據相結合，水慶霞也用得得心應手。

到明年，水慶霞就將迎來自己和綠茵場結緣40年。本次亞洲杯奪冠，很像一份提前送達的禮物，水慶霞帶領的女足姑娘們未來可期。