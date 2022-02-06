法專家：中俄理性聯手 權宜之計的友好 相互不信任

法國專家認為，中俄之間不是牢固的聯盟，而是理性的聯手。（路透）

中俄發表聯合聲明後，兩國關係備受關注；法媒分析，中俄關係升溫是有緣由的，它不是牢固的聯盟，而是理性的聯手，是權宜之計的友好關係，中俄之間與其說是友誼不如說是相互不信任。

法廣報導，法國國際關係研究院（IFRI）研究員馬克·朱利安（MarcJulienne）表示，俄羅斯 和美國的對抗升級還會加強俄中的戰略關係。特別是中國與俄羅斯在反對華盛頓方面有着共同的利益。此外，中國依賴俄羅斯的石油和天然氣能源供應。在能源領域，這也使俄羅斯對中國具有很大的影響力，因為它現在是其主要供應商之一。

馬克·朱利安認為，我們聽到很多關於中俄「聯盟」的討論。我認為情況並非如此。雙方都存在很大的不信任，尤其是俄羅斯方面。莫斯科對其合作夥伴中國非常謹慎，尤其是俄羅斯政府和軍隊不願使用的中國數字技術。俄羅斯也對中國人口向俄羅斯遠東人口稀少的地區擴張有着根深蒂固的憂慮。最後一點就是，中亞是兩個大國之間的競爭地區，由於新絲綢之路的發展、安全夥伴關係和武器出口，中國在其中的影響力越來越大。

馬克·朱利安指出，中俄是各取所需的關係，雙方都知道如何找到共同利益點，因此，中俄聯姻是權宜之計，是一種有利可圖的夥伴關係。如果烏克蘭爆發戰爭，中國也很難出手幫助俄羅斯。這當然不是莫斯科對北京 的要求。此外，在某些領域，他們的利益存在分歧。應該記住，俄羅斯向印度 出售了大量武器，印度與中國存在邊界爭端。

馬克·朱利安指出，俄羅斯和中國領導人藉由舉辦冬奧舉行會面，對於展示中俄「友誼」非常重要。這兩個國家有興趣在總體上向美國和西方顯示他們在靠近、在和解。

朱利安最後表示，在抵達北京的前兩天，普亭在中國官方通訊社「新華社」發表長文。他對兩國在各領域的密切合作表示敬意，祝賀他的同行對疫情的管理和奧運會的組織工作。他還強調了國際事務中的巨大融合，特別是反對「北約」和美國、澳大利亞和英國之間的AUKUS聯盟。不謀而合的是，兩位領導人在聯合聲明中均強調了這兩個要素。