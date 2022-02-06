中國副外長：中俄關係「上不封頂」 離間注定失敗

中國國家主席習近平4日下午與到訪的俄羅斯總統普亭舉行會談後，外交部副部長樂玉成接受官媒採訪，說明會談成果。（取自中國外交部網站）

針對中國國家主席習近平 4日與俄羅斯總統普亭 舉行的會談，中國外交部副部長樂玉成表示，普亭此行中俄簽署涵蓋經貿、投資 、能源、體育等領域近20份合作文件，為雙邊務實合作進一步走深、走實奠定堅實基礎。

樂玉成除了以「上不封頂，不斷攀登新高」形容兩國關係，並稱習普兩人在會談中還重申，任何損害中俄利益、離間中俄關係的圖謀都注定失敗。

中央社報導，對於中俄聯合聲明中俄方重申「恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分」，台外交部昨稱，對此貶損中華民國台灣主權的不實表述表示嚴厲譴責。

中國外交部官網5日發布樂玉成就「習普會」接受中國官方媒體訪問的內容，樂玉成稱，本次中俄元首會晤非常成功。近年來，習近平已經與普亭會晤38次，通電話和往來函電逾百次，無論在交往次數上，還是交流深度、廣度、溫度上，在大國領導人之間都絕無僅有。

樂玉成表示，針對中俄兩國元首發表「中俄關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明」，樂玉成指出，這份聯合聲明是此次「習普會」最重要政治成果。

樂玉成說，兩國在此訪框架內簽署涵蓋經貿、投資、能源、體育等領域近20份合作文件，為雙邊務實合作進一步走深走實奠定堅實基礎。兩國企業簽署的「遠東天然氣供銷協議」成為繼東線天然氣管道之後能源領域又一重大標誌性合作，為中國實現「雙碳目標」提供了新的保障。

他強調，去年中俄雙邊貿易額突破1400億美元，增長超過35％，再創歷史新高。兩國已制定貨物和服務貿易高質量發展路線圖，以實現兩國元首確立的2024年雙邊貿易額突破2000億美元的目標。

樂玉成表示，習普兩人4日還就雙方共同關心的國際和地區熱點問題深入「對表」，一致同意繼續踐行真正多邊主義，在抗擊疫情、提振經濟、應對氣候變化等國際社會「急難愁盼」的問題上展現大國作為。