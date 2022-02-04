訪華前新華社刊文 普亭：俄中進入戰略新時代

俄羅斯總統普亭(右)北京冬季奧運活動期間，將與中國領導人習近平(左)會面。圖為2019年6月兩人在莫斯科的克里姆林宮見面。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 4日在北京與中國國家主席習近平共進午餐，外電報導，中俄兩國元首可能簽署超過15項的協議」，其中包括通過蒙古國修建一條通往中國的新天然氣 管道，以及建立保護俄中兩國合作免受第三國制裁的聯合金融基礎設施。普亭並於行前在新華社發表文章指出，俄中全面戰略協作夥伴關係進入新時代，將在會談討論貿易、能源及科技等方面的合作。

對於普亭和習近平的會晤，美國之音引述學者分析指出，俄中關係雖好但未必永遠一成不變。普亭受過克格勃專業訓練，因此很難說俄中雙方都能在午宴交流中真的能投機默契。北京可能會樂見普亭不停搗亂和輸出威脅，那樣能讓美國分散力量減少關注中國。

環球時報引述路透報導，普亭前往北京出席冬奧會期間，將與中方討論加強天然氣和金融合作的議題。克里姆林宮總統助手尤里·烏沙科夫說，「中俄兩國元首將於周五共進午餐，並可能簽署超過15項的協議」，這其中包括「許多與天然氣相關的新交易」。

「值得注意的是，中國的天然氣市場是世界上最有前景、增長最快的市場。」烏沙科夫說，俄羅斯正研究通過蒙古國修建一條通往中國的新天然氣管道的可能性。此項目就是俄羅斯所稱「西伯利亞力量-2」的天然氣管道。該管道計畫經由蒙古國的大口徑管道，每年把500億立方米的俄天然氣輸送到中國。

烏沙科夫並表示，莫斯科和北京正在認真努力建立聯合的金融基礎設施，保護俄羅斯與中國的合作免受第三國的制裁。

普亭並於行前在中國官媒新華社發表題為「俄羅斯和中國：著眼於未來的戰略夥伴」的文章指出，俄中兩國是著眼於未來的戰略夥伴，本次俄中計畫重點討論發展經貿合作問題。加速西伯利亞和遠東地區發展，是俄國的戰略任務之一，計畫吸引鄰近的中國投資與技術，拓展全球運輸和貿易路線。

普亭在文中表示，俄中兩國正形成互惠互利的能源聯盟，「除了長期向中國輸送油氣之外，我們還計畫實施一系列大型聯合項目。其中一個項目是在『俄羅斯國家原子能集團』的參與下，從去年開始在中國核電站新建四台發電機組。所有這些都極大地加強了中國和整個亞洲地區的能源安全。」

中國國務委員兼外交部長王毅昨天並會見俄羅斯外長拉夫羅夫，為兩國元首會面做準備。雙方並達成「開展高水平戰略協作和密切協調」的共識。俄方並通報了俄美及俄與北約關係的最新進展，強調安全不可分割的原則立場。中方對此表示理解和支持。