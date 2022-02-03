突破美國封鎖 中國擬推跨國「晶片製造平台」

中國擬設特殊機構，促成國內業者與英特爾等半導體巨擘合作。（路透）

知情人士透露，中國為了突破美國封鎖、扶植獨立的晶片供應鏈 ，計畫設立一個特殊機構，促成中芯國際等重點企業、以及英特爾、超微和英飛凌等海外半導體巨擘加強合作，以發展軟體、原料及製造設備的重鎮。

不過，外國政府可能對這項計畫感到憂心，憂懼敏感技術會被轉移給中國。

日經新聞報導，中國將在今年上半年成立「跨國半導體工作委員會」，由管理國內外投資與貿易事務的商務部、以及工信部共同監督，擁有半導體專業的清華大學一座實驗室將居間協調。

知情人士說，「跨國半導體工作委員會」的角色為強化中國國內外半導體產業的合作，任務包括從美國、日本及歐洲取得先進半導體技術，以推動中國國家主席習近平所設定的目標：建立獨立的中國晶片供應鏈。

「跨國半導體工作委員會」也將鼓勵中國國內外企業的研究機構協同合作，並將邀請外國企業與當地政府合作設立晶片的開發或製造基地，同時提供資金、甚至財務支持，給尋求收購海外半導體相關企業的中國業者。

日經取得的文件顯示，北京 當局瞄準的海外企業包括英特爾、超微、英飛凌，及成員包含艾司摩爾的荷蘭產業團體。知情人士說，一些企業都已表達有意參與。英特爾和荷蘭產業團體則不願置評。