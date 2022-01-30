冬奧人員複檢陽性破百 官方：閉環內沒疫情傳播

北京冬奧即將登場，隨著相關人員陸續抵達，新冠確診人數也不斷增加。圖為工作人員在延慶賽區查看賽道。（新華社）

本月23日以來，北京冬奧 包括運動員 及隨隊官員、其他利益相關方，核酸複檢陽性總數已達105人。對此，北京冬奧組委強調，入境涉奧人員和相關工作人員均實行閉環管理，與社會面完全隔開。北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春也強調，目前冬奧會總體防疫成果不錯，閉環內沒有疫情傳播。

根據北京冬奧組委官網消息，28日零時至23時59分，機場入境涉奧人員總數累計達1418人，經海關檢測 後，複檢陽性29人，其中運動員及隨隊官員19人，其他利益相關方10人。同一時間，閉環內核酸檢測複檢陽性7人，均來自其他利益相關方。

法廣則報導，加拿大冬奧官方代表團當中，有5人檢測出新冠陽性，相關人員已遵照防疫規定進行安排。

北京日報報導，黃春表示，隨著涉奧人員入境人數的增加，相關陽性病例增多，「這是意料之中、提前預估到的。總體來說，入境海關的（檢測出陽性）比例比較高一些，但閉環內的傳播和發病率還是比較低的。」

央視新聞報導，在29日舉行的北京冬奧疫情防控媒體說明會上，針對境外媒體有關北京冬奧是否會操控運動員核酸檢測結果，以影響運動員參賽的報導，黃春表示「我們沒有必要，堅決不會這麽做」。

黃春指出，北京冬奧的核酸檢測的方法是世界衛生組織公認的、國際標準的PCR方法，得到了國際奧會和中外醫學專家的共同認定。從事冬奧核酸檢測的實驗室，都經過國家健康部門認定，有標準操作規程、完備的質量體系和完整的生物安全體系。

黃春稱，北京冬奧的核酸採樣人員必須是經過嚴格培訓，具有醫學專業背景的。針對北京冬奧相關入境來華人員，若第一次檢測結果呈陽性，還需要進行複檢來證實結果的真實性。黃春表示，運動員和其他來華參加冬奧會人員，無須擔心檢測的真實性。