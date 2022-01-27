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俄重兵部署烏緊繃 中籲遵奧林匹克守休戰決議

記者羅印冲／綜合報導

烏克蘭局勢緊繃，俄羅斯部署重兵引起國際關注，值此北京冬奧即將舉行之際，中國常駐聯合國代表張軍呼籲衝突各方，切實遵守奧林匹克休戰傳統，以及聯大關於北京冬奧會的奧林匹克休戰決議。

張軍表示，當前各種形式的武裝衝突仍在世界各地持續。上個月，聯合國大會協商一致通過北京冬奧會奧林匹克休戰決議，173個國家參加共提，再次體現國際社會希望衝突各方實現停火的政治共識。

他並指，北京冬奧會即將開幕，聯合國大會主席沙希德和聯合國秘書長古特瑞斯都呼籲各國遵守聯合國大會休戰決議。

張軍表示，中方也強烈呼籲各國及衝突當事方切實遵守這一休戰傳統和聯合國大會決議，以北京冬奧為契機，用對話消弭分歧，以合作替代對抗，彰顯國際社會實現和平、團結一致、同舟共濟、一起向未來的堅定決心。

另據香港南華早報報導，俄羅斯駐中大使傑尼索夫表示，俄羅斯最近開始與美國和北約國家就給予俄羅斯安全保障的問題開始舉行會談和會晤，儘管會談並沒有涉及中國，但莫斯科還是不斷地在向北京通報俄美安全保障問題談判的進展。

傑尼索夫沒有提供細節，但他表示，兩國在能源貿易方面關係越發密切，並將在太空探索方面開展合作。

北京冬奧 聯合國 俄羅斯

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