中國駐聯合國代表呼籲各國 遵守奧林匹克休戰決議

北京冬奧將於2月4日開幕，中國駐聯合國代表團呼籲各國遵守聯合國大會休戰決議，以北京冬奧為契機，用對話消弭分歧，以合作替代對抗。Getty Images

烏克蘭局勢日益緊繃與北京冬奧 即將登場之際，中國常駐聯合國 代表張軍25日出席聯合國安理會就「城市戰爭中的保護平民問題」公開辯論會時，呼籲衝突各方切實遵守奧林匹克休戰傳統和聯大關於北京冬奧會的奧林匹克休戰決議。

根據中國常駐聯合國代表團官網消息，張軍表示，當前，各種形式的武裝衝突仍在世界各地持續。上個月，聯合國大會協商一致通過北京冬奧會奧林匹克休戰決議，173個國家參加共提，再次體現了國際社會希望衝突各方實現停火的政治共識。

新聞稿指出，北京冬奧會即將開幕。聯合國大會主席沙希德和聯合國秘書長古特雷斯都呼籲各國遵守聯合國大會休戰決議。中方也強烈呼籲各國及衝突當事方切實遵守這一休戰傳統和聯合國大會決議，以北京冬奧為契機，用對話消弭分歧，以合作替代對抗，彰顯國際社會實現和平、團結一致、同舟共濟、一起向未來的堅定決心。

新聞稿表示，奧林匹克休戰是國際奧會根據古希臘奧運 會神聖休戰的傳統發起的一項國際和平活動。1993年，第48屆聯合國大會通過了國際奧會倡議提交的決議草案，呼籲聯合國會員國在奧運開幕和閉幕前後各一周及奧運會期間，根據國際奧會的要求遵守奧林匹克休戰。

此後，聯合國大會連續14次以協商一致方式通過休戰決議。最近一次在去年12月2日，第76屆聯合國大會協商一致通過北京冬奧會奧林匹克休戰決議，共有173個國家參與共提，創下近幾屆冬奧休戰決議共提國數量新高。