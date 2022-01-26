我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法拉盛律師樓驚魂 非裔男光天化日闖進搶劫

精英高中被施壓廢除入學考試 亞裔生感受複雜

中國駐聯合國代表呼籲各國 遵守奧林匹克休戰決議

記者林則宏／即時報導
北京冬奧將於2月4日開幕，中國駐聯合國代表團呼籲各國遵守聯合國大會休戰決議，以北京冬奧為契機，用對話消弭分歧，以合作替代對抗。Getty Images
北京冬奧將於2月4日開幕，中國駐聯合國代表團呼籲各國遵守聯合國大會休戰決議，以北京冬奧為契機，用對話消弭分歧，以合作替代對抗。Getty Images

烏克蘭局勢日益緊繃與北京冬奧即將登場之際，中國常駐聯合國代表張軍25日出席聯合國安理會就「城市戰爭中的保護平民問題」公開辯論會時，呼籲衝突各方切實遵守奧林匹克休戰傳統和聯大關於北京冬奧會的奧林匹克休戰決議。

根據中國常駐聯合國代表團官網消息，張軍表示，當前，各種形式的武裝衝突仍在世界各地持續。上個月，聯合國大會協商一致通過北京冬奧會奧林匹克休戰決議，173個國家參加共提，再次體現了國際社會希望衝突各方實現停火的政治共識。

新聞稿指出，北京冬奧會即將開幕。聯合國大會主席沙希德和聯合國秘書長古特雷斯都呼籲各國遵守聯合國大會休戰決議。中方也強烈呼籲各國及衝突當事方切實遵守這一休戰傳統和聯合國大會決議，以北京冬奧為契機，用對話消弭分歧，以合作替代對抗，彰顯國際社會實現和平、團結一致、同舟共濟、一起向未來的堅定決心。

新聞稿表示，奧林匹克休戰是國際奧會根據古希臘奧運會神聖休戰的傳統發起的一項國際和平活動。1993年，第48屆聯合國大會通過了國際奧會倡議提交的決議草案，呼籲聯合國會員國在奧運開幕和閉幕前後各一周及奧運會期間，根據國際奧會的要求遵守奧林匹克休戰。

此後，聯合國大會連續14次以協商一致方式通過休戰決議。最近一次在去年12月2日，第76屆聯合國大會協商一致通過北京冬奧會奧林匹克休戰決議，共有173個國家參與共提，創下近幾屆冬奧休戰決議共提國數量新高。

聯合國 北京冬奧 奧運

上一則

深圳擬蓋公租屋 最小12平方米 挨轟「小如囚籠」

延伸閱讀

習近平晤國際奧會主席 俄派500人赴北京冬奧

習近平晤國際奧會主席 俄派500人赴北京冬奧
NBA布碌崙籃網隊舉辦中國春節賽 祝福北京冬奧

NBA布碌崙籃網隊舉辦中國春節賽 祝福北京冬奧
力拚8金牌 冬奧中國隊天安門宣誓出征

力拚8金牌 冬奧中國隊天安門宣誓出征
北京冬奧在即 涉奧人員單日15例複檢陽性

北京冬奧在即 涉奧人員單日15例複檢陽性

熱門新聞

新手人妻婚前堅守貞操，與丈夫洞房時卻未「落紅」，因而遭到懷疑。 (示意圖／取材自Ingimage)

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

2022-01-22 11:05
男子當著小孩的面毆打妻子。（視頻截圖）

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

2022-01-21 09:00
劉學州21日才上傳自己在三亞海邊的自拍照。(取材自微博)

尋親卻遭生父母2度拋棄 河北17歲少年痛陳身世後自殺

2022-01-23 20:28
周小磕稱自己在前夫手機翻出400多名女性的露骨聊天紀錄。（取材自微博）

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

2022-01-19 09:00
一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
「獵狐行動」是中國「天網行動」的重要組成部分。（取材自環球時報）

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

2022-01-18 12:27

超人氣

更多 >
2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時