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輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

中日關係「不太良好」 85.%日人同意

中國新聞組／北京23日電

日本內閣府21日公布一份民調顯示，認為日中關係「並不良好」和「不太良好」的受訪者合計達到85.2%，較2020年增加3.4個百分點。對美國「感到親近」的民調比例上升到88.5%的歷史最高水平，反映日美在安全和經濟等領域的關係近來得到加強。

法廣引述共同社報導，這是日本內閣府對全國3000名18歲及以上的日本國民進行的民調，調查時間為2021年9月30日至11月7日，有效回覆數1701人，回覆率達到56.7%。

今年9月將迎來日中邦交正常化50周年，該結果反映出國民看不到日中關係改善的跡象。

調查結果顯示，回答對中國「沒有親近感」和「相對沒有親近感」的受訪者增加了1.7個百分點，合計79.0%。不過，認為日中關係的發展「重要」和「還算重要」的增加了0.5個百分點，合計高達78.7%。認為日中關係「良好」和「還算良好」的受訪者減少2.6個百分點，合計14.5%。

對美國「感到親近」的日本人比例上升到88.5%的歷史最高水平，這一數字較2020年上次調查上升了4.5個百分點。自1975年以來，類似的日本外交事務民意調查一直在進行。關於對美國的親近感的問題首次出現在1978年的調查中。

日本 民調 邦交

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