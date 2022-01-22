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鄭州開鍘官員 胡錫進感慨：「瞞報」在某些地方是頑疾

中國新聞組／北京22日電
2021年7月22日，在鄭州市阜外華中心血管病醫院門診部，救援人員在積水的大廳內駕駛舟艇轉移病患。（新華社）
2021年7月22日，在鄭州市阜外華中心血管病醫院門診部，救援人員在積水的大廳內駕駛舟艇轉移病患。（新華社）

鄭州特大暴雨災害調查報告出爐，針對瞞報死傷的相關官員開鍘。官媒紛點評，口徑一致批領導幹部認識準備不足、防範組織不力、應急處置不當等問題；轉任環球時報評論員的胡錫進也在微博發文，「感慨啊，瞞報在一些地方真的是個頑疾，悲。」

人民日報評論文章表示，寧可十防九空，不可失防萬一；寧可備而不用，不可用時無備。此次災害應對處置過程中，集中暴露出當地在防災減災救災等應急管理體系方面的諸多問題短板。調查組總結了六個方面的主要教訓，這些問題短板，在全中國很多地方也不同程度存在，要高度重視、舉一反三、自警自省。

胡錫進的發文則強調，「因災害期間表現不力，鄭州市委書記徐立毅被立案審查並受到嚴肅追責，遭黨內嚴重警告、政務降級的處分。了解體制的人都清楚，這樣的處分對已經58歲的徐來說意味著無可挽回的挫折。他付出了應有代價。」

對於鄭州暴雨所宣布的查處，錫進建議大家不妨看的更遠些。「去年世界上發生多起嚴重災害，包括美國多州風災、美國佛州塌樓等，都造成嚴重傷亡…但從未有那些國家的哪位官員受到追責的報導。西方的實際情況是，對官員追責幾乎不被用作提高治理水平的手段，對瞞報不瞞報，也不會有官方力量去查。」

胡錫進表示，有人民群眾的生命財產重大損失，又有輿論的的強烈不滿，就要有官員倒霉了，只在中國才會這樣。

胡錫進強烈期望追責效果不斷提高，「大家對瞞報最痛恨，那些對瞞報負有直接責任的人對不起死難失蹤者 ，也對不起廣大英勇抗擊水災的河南民眾，決不能被姑息。中國官方的公信力不足，很大一部分就是這種人害的，必須嚴打。

鄭州 暴雨 河南

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