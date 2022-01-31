攬月探火 中國躋身「航天強國」

西昌衛星發射中心2021年12月30日用長征三號乙運載火箭，成功將通信技術試驗衛星九號發射升空，衛星順利進入預定軌道。（新華社）

2021年12月30日0時43分，長征3號乙運載火箭在西昌衛星發射中心點火升空，成功將通信技術試驗衛星9號送入預定軌道，為中國航天2021豐收年畫上圓滿句號。這一年，中國航天發射達55次，位居全球第一；中國長征系列運載火箭也寫下48次發射連戰連捷、成功率100%的歷史紀錄，中國已邁入「航天強國」。

大公報報導，2021年，中國航天重大工程捷報頻傳，新型運載火箭接連亮相。中國航天科技集團年發射次數首次達到歷史最高的「40+」，中國長征火箭發射成功率100%，將上百顆（含搭載）航天器送入太空 。

長三乙火箭整裝待發。（取材自微博）

今年最後一顆升空的通信技術試驗衛星9號，由中國航天科技集團五院研製，主要用於開展多頻段、高速率衛星通信技術驗證。這是五院2021年抓總研製並成功發射的第51顆航天器，也是該院航天器年發射數量首次突破「50」大關。

這也是執行上述任務的長征三號乙運載火箭，成功執行了2021年中國宇航發射任務的開局和收官之戰。這是長征三號甲系列運載火箭2021年第12次發射，12戰12捷，成功將超60噸載荷送入太空，年度發射載荷總重量居中國運載火箭之首。這一年中，長征系列運載火箭完成了第400次發射。

西昌衛星發射中心2021年12月30日用長征三號乙運載火箭，成功將通信技術試驗衛星九號發射升空，衛星順利進入預定軌道。（新華社）

此外，發射通信技術試驗衛星9號，也是西昌衛星發射中心2號工位完成的第100次發射任務。20世紀80年代，西昌航天人僅用14個月便在一片亂石灘上新建起一座發射工位，亦即有「亞洲第一塔」之譽的2號工位，這個工位在迄今的31年裡，具備了發射低、中、高不同軌道及不同類型載荷、不同射向及不同型號火箭的能力，取得了一個又一個中國航天的「第一」。

神舟13號航天員王亞平2021年11月7日由天和核心艙出艙成功。（取材自央視）

報導指出，中國天宮空間站建設也不斷突破，六名航天員在2021年造訪了中國的太空家園。天問1號探測器搭載祝融號火星 車，實現火星繞、落、巡，並開始獲得科學產出。嫦娥5號帶回的月壤，更令中國科學家率先知道了月球「年齡的秘密」。從航天工程技術到空間科學探索，中國正邁向更強的世界一流水平。