世界經濟論壇 習近平標榜共富 暗批美國單邊主義

中國國家主席習近平17日在北京出席2022年世界經濟論壇視頻會議。（新華社）

中國國家主席習近平 昨在出席「2022年世界經濟論壇」視訊會議 時呼籲，全球加強宏觀政策協調，堅持「拆牆而不築牆、開放而不隔絕、融合而不脫鉤」，推動構建開放型世界經濟。談及中國經濟時，他稱，「中國要實現共同富裕，但不搞平均主義」。

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世界經濟論壇原本每年1月在瑞士度假勝地達沃斯舉辦，但因新冠病毒Omicron變異株引發各地嚴重疫情 ，原定今年1月舉行的該論壇連續第二年被迫改採遠距視訊會議，名稱也改為「達沃斯議程」對話會，正式年會預定延至夏季舉行。

除了習近平，日本首相岸田文雄、澳洲總理莫里森、印尼總統佐科威、印度總理莫迪、歐盟執委會主席范德賴恩都將發表演說。

新華社報導，對於疫情之下世界進入新的動盪變革期，習近平提出四點，第一，國際應攜手合作，聚力戰勝疫情；第二，化解各類風險，促進世界經濟穩定復甦；第三，跨越發展鴻溝，重振全球發展事業；第四，摒棄冷戰思維，實現和平共處、互利共贏。

習近平指出，當今世界並不太平，煽動仇恨、偏見的言論不絕於耳，由此產生的種種圍堵、打壓甚至對抗對世界和平安全有百害而無一利。他稱，對抗不僅於事無補，且會帶來災難性後果，「搞保護主義、單邊主義，誰也保護不了，最終只會損人害己」。

習近平提到，世界經濟正走出低谷，但也面臨諸多制約因素。他表示，主要經濟體應樹立共同體意識，加強政策訊息透明和共享，協調好財政、貨幣政策目標、力度、節奏；主要發達國家要採取負責任的經濟政策，把控好政策外溢效應，避免給發展中國家造成嚴重衝擊；國際經濟金融機構要發揮建設性作用，增強政策協同，防範系統性風險。

談及雙碳目標，習近平說，「實現碳達峰碳中和，不可能畢其功於一役」。