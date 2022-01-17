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中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

二戰首批非裔飛行員麥吉逝世 享嵩壽102歲

CNN：中國全面喊停美國航班 預料至少2周

中國新聞組／北京17日電
一名中國留學生提供的西雅圖機場達美航空取消航班所堆積的行李照片。（取材自觀察者網）
一名中國留學生提供的西雅圖機場達美航空取消航班所堆積的行李照片。（取材自觀察者網）

Omicron全球肆虐，自1月4日起，中國民航局多次發布熔斷指令，暫停6個美國至中國的航班。今年以來，已有70架次中美航班遭取消。美國有線電視新聞網（CNN）對政府公告和公布的航班時刻表進行整理後報導稱，從1月19日起，由於中國的相關航空法規，從美國飛往中國的所有航班或被取消或被暫停，此情況將持續至少兩周。

CNN還將此情況和即將於2月4日開幕的北京冬奧會聯繫在一起，報導稱，除乘坐專機的參賽運動員之外，試圖從美國飛往中國的人從下周起可能很快就會面臨一個「難以想像的場景」，不會有飛往中國的商業航班，這是中國在冬奧會前努力將新冠病毒排除在外一部分舉措。

但報導補充稱：「截至14日，似乎只有兩個航班仍有資格在此期間運行，其中一個是美國聯合航空公司的航班。」

據中國民航信息網絡股份有限公司推出的應用程序「航旅縱橫」的數據顯示，從2021年12月24日至2022年1月12日，在計畫飛往中國的9356個國際航班中，超過三分之一被取消，這一數量已經相當於疫情前水平的一個零頭了。

CNN稱，在此期間，中美各大航空公司運營的航班在從美國飛抵中國之後，有越來越多的機上旅客新冠病毒檢測呈陽性，因此在中國最重要的傳統節日春節和北京冬奧會即將同時到來之前，引發這一波取消和暫停航班的浪潮。

觀察者網報導，疫情之前，中美之間航班約為每周100多架班次，如今降至每周約20班。飛行這條航線的美國航空公司有三家，中國有四家。三家往來中國的美國航空公司中，達美航空（DAL）因自身問題未能應對清潔需求而無法正常執飛，美國聯合航空（UAL）已被暫停兩班，美國航空（AAL）也在熔斷邊緣試探。

現階段，中國在「外防輸入」方面的壓力一直很大，多地疫情起源也都來自於境外輸入。上述三大美國航空公司，每周有十個航班飛往中國最大的城市上海。然而，目前上海每天報告的境外輸入病例不斷增多，近期上海所出現的本土新冠肺炎確診病例，就與1月11日所報告的一例境外輸入無症狀感染者相關聯，屬同一傳播鏈。

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