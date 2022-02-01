中國十大最亮眼自製武器 殲20、遼寧艦上榜

殲20。(取材自微博)

官媒環球時報日前通過網友投票 ，進行「2021年最亮眼十大中國國產武器評選」結果出爐。「殲20隱形戰鬥機」、「航母遼寧艦 、山東艦」和「055型萬噸驅逐艦」分居前三名。專家分析，排名前三的武器都不是新型號，但都凸顯了中國戰略方向，反映出網友對代表「大國重器」的新型武器裝備的關注。

據環球網資訊報導，網友評選的「2021年最亮眼十大國產武器評選」排行榜中，上榜的國產武器型號還有「運20大型運輸機」、「攻擊11無人機」、「運油20空中加油機」、「更換新質彈頭的導彈」、「殲16系列戰鬥機」、「轟6K『戰神』轟炸機」、「海軍節同時入列服役的三艘主力軍艦」。

中國軍方公布南昌艦近距離實彈射擊畫面。圖為南昌艦整體構造。（央視截圖）

列入候選名單的有「無偵7無人機」、「無偵8無人機」、「殲15及中國後續艦載機型號」、「高原部署的遠火與新輕坦」、「出口國外的FD-2000B防空導彈」以及「出口艦艇中噸位最大的054AP護衛艦」等。

山東艦。（視頻截圖）

報導引述一位匿名中國軍事專家分析，從評選結果來看，這次排名前三的武器都不是新型號，但細想又可謂「預料之外，意料之中」。上榜的這些國產武器反映出網友對代表「大國重器」的新型武器裝備的關注，也體現了中國在相關領域的重視。

遼寧艦甲板停滿殲15。（央視截圖）

排在第一名的殲20已經首飛10年，但在2021年9月的珠海航展中，殲20現身並首次官宣用上「中國心」。美國有線電視新聞稱，更換先進的國產「WS-10」發動機後，殲20不僅具備超音速巡航能力，還擺脱了俄製發動機的制約，可以大批量生產。有西方媒體稱「殲20推出雙座型號，成為全球首款擁有雙座布局的隱形戰鬥機」。

排名第二的航母遼寧艦、山東艦在媒體上的曝光率也很高，且多次被美國媒體「追蹤」報導。2021年4月，遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域和南海相關海域進行例行訓練；5月，山東艦航母編隊在南海相關海域進行訓練；年底，山東艦赴南海某海域展開多課目實戰化訓練，12月，遼寧艦編隊再次穿過宮古海峽赴太平洋海域演習。

報導引述「艦載武器」執行主編石宏認為，中國兩艘航母都能做到一年內兩次出擊，「這意味著航母的戰備程度非常高」。

以南昌艦為代表的055型萬噸大驅，2021年的活躍程度也非常高。作為中國海軍綜合作戰能力最強的水面作戰艦艇，南昌艦不僅陪著遼寧艦每次出海演練任務，還帶隊完成在阿留申群島附近的巡邏和中俄海軍艦艇編隊環繞日本 的戰略巡航，在2021年中國海軍大事中一次都沒有缺席。

從上榜的武器種類來看，海空大型裝備仍然占據C位。其中航空裝備為六種、海上艦艇為三種，「更換新質彈頭的導彈」屬於火箭軍裝備，而陸軍裝備則沒有上榜。

中國專家認為，上榜的國產武器也折射了中國當前面臨的兩大戰略方向——台海與南海。無論是空軍殲16系列戰鬥機、轟6K轟炸機還是海軍的航母編隊、075型兩棲攻擊艦，它們在媒體上的曝光率往往與持續緊張的台海局勢有關。在此情況下，中國軍方持續加大對台灣周邊的海陸空軍事演習，這些裝備也跟著成了「明星」。