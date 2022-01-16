中國數位經濟要「強優大」 習近平促加強核心技術

習近平認為中國數字經濟出現了不健康、不規範的苗頭和趨勢，必須堅決糾正和治理。（新華社）

中國共產黨中央委員會機關刊《求是》雜誌16日發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平 文章《不斷做強做優做大我國數字經濟》。習近平在文章中指出，中國數字經濟（數位經濟）出現了不健康、不規範的苗頭和趨勢，「大而不強、快而不優」必須堅決糾正和治理。

習近平強調，中國數字經濟大而不強、快而不優，要加強關鍵核心技術攻關。

文章指出，中央高度重視發展數字經濟，將其上升為國家戰略，從國家層面部署推動數字經濟發展。但跟世界數字經濟大國、強國相比，中國數字經濟「大而不強、快而不優」。習近平還指，數字經濟在快速發展中也出現了一些不健康、不規範的苗頭和趨勢，這些問題違反法律法規、對國家經濟金融安全構成威脅，必須堅決糾正和治理。

習近平在文章回憶起自己發展數字技術、數字經濟的過程。2000年他在福建工作期間就提出建設「數字福建」，2003年在浙江工作期間又提出建設「數字浙江」。黨的十八大以來，他多次強調要發展數字經濟。

根據2021全球數字經濟大會的數據，中國數字經濟規模已經連續多年位居世界第二。習肯定在新冠肺炎疫情 暴發以來，數字技術、數字經濟在支持抗擊新冠肺炎疫情、恢復生產生活方面發揮了重要作用。

習近平表示，面向未來，要統籌國內國際兩個大局、發展安全兩件大事，充分發揮海量數據和豐富應用場景優勢，促進數字技術和實體經濟深度融合，賦能傳統產業轉型升級，催生新產業新業態新模式，不斷做強做優做大數字經濟。

他在文章中提出七要點，要加強關鍵核心技術攻關，要牽住數字關鍵核心技術自主創新這個「牛鼻子」。加快新型基礎設施建設。推動數字經濟和實體經濟融合發展，利用互聯網新技術對傳統產業進行全方位、全鏈條的改造。推進重點領域數字產業發展，培育一批具有國際競爭力的大企業和具有產業鏈控制力的生態主導型企業。

規範數字經濟發展，要堅持促進發展和監管規範兩手抓、兩手都要硬。完善數字經濟治理體系，要健全法律法規和政策制度，完善體制機制；積極參與數字經濟國際合作，及時提出中國方案，發出中國聲音。