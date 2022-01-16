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美議員提案停購中國稀土 環時：算過成本沒？

中國新聞組／北京16日電
稀土是中國的經濟兼戰略重點。（新華社資料照片）
稀土是中國的經濟兼戰略重點。（新華社資料照片）

美中較勁戰場擴大軍事層面，路透稱美參議員14日提案，迫使國防承包商在2026年前停止從中國購買稀土，進而支持美國稀土生產。環球網對此批評「沒算過成本」，還亮出美國海軍驅逐艦DDG(X)的設計概念圖，稱DDG(X)是中國055萬噸大驅的山寨品。

環球網引述路透報導，由共和黨籍參議員科頓和民主黨籍參議員凱利發起的跨黨派議案，是利用五角大樓購買價值數十億美元的戰鬥機、導彈和其他武器作為槓桿，要求承包商停止依賴中國，進而支持美國稀土生產的復甦，通過五角大樓建立戰略性礦產的永久儲備。但報導提到美國只有一個稀土礦，而且沒有加工稀土礦物的能力。

據美國地質調查局去年1月的統計，全球稀土資源總儲量約為1.2億噸，其中中國儲量達到4400萬噸，占比約為36.7%。 2019年，美國對稀土的淨進口依賴度為100%，主要進口國是中國、愛沙尼亞、日本和馬來西亞。

中國稀土行業人士曾告訴環球時報，美國出於價值鏈安全和地緣政治考慮，欲實現所謂的「稀土獨立」。如果不計成本，美國可以實現這種獨立，但過程會很不容易。

報導指出，美國海軍於12日對外發布了下一代主力驅逐艦DDG(X)的設計概念圖，DDG(X)是美國海軍20多年來嘗試建造的最大噸位水面作戰艦艇之一，裝備了「高能激光武器和高超音速導彈」。但DDG(X)的設計卻引發了「山寨」中國的055萬噸大驅的質疑，更有好事者將DDG(X)的設計概念圖和中國055大驅的模型圖放在一起做比對。

美國潛艇專家薩頓（HI Sutton），看到DDG(X)的設計概念圖後在社交媒體提出質疑，「雖然不想這麼說，但美國海軍是不是從中國的055型巡洋艦獲得的設計思路？」

中國的055大驅。(取材自環球網)
中國的055大驅。(取材自環球網)
美軍發表的DDG(X)。(取材自環球網) 環時
美軍發表的DDG(X)。(取材自環球網) 環時

稀土 參議員 民主黨

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