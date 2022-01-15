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大約在冬奧? 美擬中國周邊軍演 惹中不滿

中國新聞組／北京15日電
為迎接北京冬奧，北京天安門廣場中心14日布置「精彩冬奧」主題花壇，該花壇頂高17米，以中國結為主景。 （中新社）
為迎接北京冬奧，北京天安門廣場中心14日布置「精彩冬奧」主題花壇，該花壇頂高17米，以中國結為主景。 （中新社）

北京冬奧下月舉行，外媒報導稱美國與盟友屆時可能在中國周邊繼續舉行軍演。中國外交部昨天促各國遵守奧林匹克休戰協議，停止敵對行動。另一方面，力挺北京冬奧的聲音也不斷，俄羅斯總統普亭、巴基斯坦總理均將出席開幕式，昨天訪中的法總統外事顧問也表態挺北京冬奧。

中新社報導，昨天在外交部例行記者會上，有記者提問，有動向表明，美國可能會同盟友於北京冬奧會前後和期間在中國周邊繼續舉行軍事演訓活動。外交部發言人汪文斌答覆時表示，北京冬奧會是體育盛事，疫情之下，各國都應該踐行「更快、更高、更強——更團結」的奧林匹克格言，通過一屆成功的冬奧會，為人類合作、共克難關帶來希望。

汪文斌指出，北京冬奧會奧林匹克休戰決議是第76屆聯大協商一致通過，反映聯合國所有成員的共識。這份決議敦促各國在北京冬奧會開幕前七天到北京冬殘奧會閉幕後七天，遵守奧林匹克休戰決議並停止敵對行動，呼籲各國努力促進和平與人類相互了解。各方切實遵循這一精神，既是責任和義務，也是國際社會的共同期盼。

美國打算在北京冬奧期間於中國附近軍演，支持北京冬奧的國家也不忘表態。外電報導，俄羅斯外長拉夫羅夫昨天表示，俄羅斯總統普亭將於2月4日參加北京冬奧開幕式，並將與習近平舉行會談。拉夫羅夫指出，「我們正在籌備中俄正式峰會。當天還將舉行全面的高層會談。」他認為，俄中元首會談將涉及兩國關係的方方面面。

中國國務委員兼外長王毅昨天在江蘇無錫與法國總統外事顧問博納共同主持第22次中法戰略對話。針對北京冬奧，博納指出，法方主張堅持奧林匹克精神，反對體育政治化，法國運動員期待參加北京冬奧會。王毅則表示中方將為法方參賽提供便利。

央視新聞引述巴基斯坦廣播電台等當地媒體報導，巴基斯坦外交部新聞發言人艾哈邁德在13日舉行的每周新聞簡報會上確認，巴基斯坦總理伊姆蘭·汗將出席北京冬奧開幕式。環球網報導，塔吉克國家安全委員會主席賽姆明·亞季莫夫上將在新聞發布會上發言稱，「塔吉克堅定支持北京安全成功地舉辦冬奧會。」

北京冬奧 俄羅斯 王毅

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