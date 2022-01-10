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瑞銀公布中國百名貪官存款引官方警告？中媒闢謠：假的

中國新聞組／北京10日電
瑞士銀行。(路透)
瑞士銀行。(路透)

「2018年，瑞士銀行公布100中國貪官，存款合計7萬8千億」近日一則消息在推特上熱傳，文中還附上中國外交部發言人華春瑩對瑞銀警告「謹慎公開客戶財政信息」。消息傳出引發熱議，有媒體求證後證實此為假消息， 瑞銀「億萬富豪報告」數據來源並非儲蓄帳戶，中國外交部也從未對此發表言論。

澎湃新聞報導，這則瑞銀2018年「億萬富豪報告」顯示，截至2017年，大中華區億萬富翁數量達到475位，平均資產達到32.404億美元。文中並分析了來自14個國家的1550名億萬富翁，「對億萬富翁顧問進行了超過25次訪談，並進一步與30多位億萬富翁及其約30位繼承人進行了面對面的訪談」。

該研究使用的分析數據來自包括「轉變中的家族商業」、「普華永道下一代研究2017」、「第21屆年度全球CEO調查等出版物，普華永道內部資料庫等等。

推特上的留言除了加上具煽動性的「中國100貪官」標題外，還附上了外交部發言人華春瑩的「警告」，「請瑞士謹言慎行，充分認識公開顧客財產訊息可能引起的嚴重後果，不要損害相關顧客和國家的感情。否則後果自負！」官方口吻發聲，讓不知內情的民眾很容易被引導。

報導指出，經查證後，「中國抗議瑞士公布官員財產」乃是一則陳年假消息。環球網2016年2月刊文對網傳消息進行闢謠。此文章寫道，環球網「在查詢中國外交部網站並向相關人士核實後發現此信息係假消息。中方未就「瑞士提交外國人帳戶消息」發表過此種回應，網上流傳的關於中國外交部回應的新聞係假新聞。」

華春瑩 推特 儲蓄

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