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防疫？美干預？北韓不參加冬奧 批「敵對勢力」卑鄙

中國新聞組／北京7日電
北韓奧委會和體育文化部5日致函北京冬奧主辦組織，表示由於「敵對勢力的舉動」和「新冠疫情」，將不會參加下個月的北京冬季奧運。（路透）
北韓奧委會和體育文化部5日致函北京冬奧主辦組織，表示由於「敵對勢力的舉動」和「新冠疫情」，將不會參加下個月的北京冬季奧運。（路透）

北韓奧委會和體育文化部5日致函北京冬奧主辦組織，表示由於「敵對勢力的舉動」和「新冠疫情威脅」，將不會參加下個月的北京冬季奧運。

朝鮮中央通訊社報導，北韓官方在信中表示「由於敵對勢力的舉動和全球疫情的傳播，我們無法參加奧運會，但我們將全力支持中國同志舉辦一場精采奧運會」。

北韓當局也批評美國等勢力試圖阻礙冬奧順利舉辦；信中稱：「美國及其勢力越來越針對中國採取惡劣行動，意在阻止奧運會成功開幕」，並補充說「堅決反對並拒絕，這是對國際奧林匹克憲章精神的侮辱以及玷污中國國際形象的卑鄙行為」。還讚揚中國領導人習近平為主辦此次活動所做的努力，指「在習近平總書記的正確領導下，奧運會的籌備工作順利進行。」

此外，信中北韓官方還承諾「在尊敬的金正恩的英明領導下，將進一步加強與中國體育機構和運動員的友好交流」。

根據北韓目前的防疫政策，自2020年3月以來一直沒有正式允許任何人入境該國，這也使得運動員無法暫時離國參賽。路透指出，北韓被國際奧會禁賽至今年底，這意味著繼去年以擔憂疫情為由，未派遣代表隊參加東京奧運後，北韓也將無緣北京冬奧。

美國白宮在去年12月宣布，鑑於中國的人權「暴行」，將對北京冬奧實施外交抵制，即不派官員出席冬奧，但運動員仍可以自由前往北京參賽。此後，包括英國、澳洲、加拿大在內的數個美國盟友也宣布加入外交抵制。

北京冬奧 北韓 東京奧運

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