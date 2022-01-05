美利用衛星評估中核武庫 中回擊：如兒戲

中國外交部軍控司司長傅聰以「兒戲」來形容美國試圖臆測中國核武庫的行為。（取材自人民網）

在全球五個核大國罕見地發表聯合聲明承諾防止核武器戰爭威脅的一天後，中國4日表示將繼續對其核武庫進行現代化改造，並呼籲美俄削減核武庫。由於此前美媒數度以衛星圖臆測中國核武設施，中國外交部軍控司司長傅聰更以「兒戲」來形容美國試圖了解中國核武庫的行為。

美國之音報導，聯合國安理會五大常任理事國美俄中法英3日發表「關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明」，表示堅信必須防止核武器進一步擴散，「我們確認，核戰爭打不贏、也不能打」。

但外媒指出，在這五個核大國之間的緊張關係不斷增加之際，要讓言行一致並非易事。

中國外交部軍控司司長傅聰4日舉行媒體吹風會，就五國領導人發表防止核戰爭聯合聲明介紹中方主張。傅聰表示，中國將繼續對其核武庫進行現代化改造，以解決可靠性和安全性問題。

傅聰說，美俄仍然擁有全球90%的核彈頭，兩國必須以不可逆轉和具有法律約束力的方式削減其核武庫。但他指出，有關中國正在大幅提高核能力的說法是「不真實的」，中國的核能力保持在國家安全所需的最低水平。

另據香港 01報導，關於多家外媒報導過的中國正在建設至少三個洲際彈道導彈基地，甘肅 、新疆 都被披露過導彈發射井的圖片一事，傅聰回應，他讀過相關的報導，但這些報導相互矛盾，有人說是導彈發射井，有人說是風力發電機。

傅聰呼籲美國不要透過衛星圖象評估中國核武庫，「我無法確認任何消息。但我可以說的就是，根據這些圖象來計算中國的核力量規模如同兒戲。」