我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

美利用衛星評估中核武庫 中回擊：如兒戲

中國新聞組／北京5日電
中國外交部軍控司司長傅聰以「兒戲」來形容美國試圖臆測中國核武庫的行為。（取材自人民網）
中國外交部軍控司司長傅聰以「兒戲」來形容美國試圖臆測中國核武庫的行為。（取材自人民網）

在全球五個核大國罕見地發表聯合聲明承諾防止核武器戰爭威脅的一天後，中國4日表示將繼續對其核武庫進行現代化改造，並呼籲美俄削減核武庫。由於此前美媒數度以衛星圖臆測中國核武設施，中國外交部軍控司司長傅聰更以「兒戲」來形容美國試圖了解中國核武庫的行為。

美國之音報導，聯合國安理會五大常任理事國美俄中法英3日發表「關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明」，表示堅信必須防止核武器進一步擴散，「我們確認，核戰爭打不贏、也不能打」。

但外媒指出，在這五個核大國之間的緊張關係不斷增加之際，要讓言行一致並非易事。

中國外交部軍控司司長傅聰4日舉行媒體吹風會，就五國領導人發表防止核戰爭聯合聲明介紹中方主張。傅聰表示，中國將繼續對其核武庫進行現代化改造，以解決可靠性和安全性問題。

傅聰說，美俄仍然擁有全球90%的核彈頭，兩國必須以不可逆轉和具有法律約束力的方式削減其核武庫。但他指出，有關中國正在大幅提高核能力的說法是「不真實的」，中國的核能力保持在國家安全所需的最低水平。

另據香港01報導，關於多家外媒報導過的中國正在建設至少三個洲際彈道導彈基地，甘肅新疆都被披露過導彈發射井的圖片一事，傅聰回應，他讀過相關的報導，但這些報導相互矛盾，有人說是導彈發射井，有人說是風力發電機。

傅聰呼籲美國不要透過衛星圖象評估中國核武庫，「我無法確認任何消息。但我可以說的就是，根據這些圖象來計算中國的核力量規模如同兒戲。」

香港 甘肅 新疆

上一則

港前支聯會副主席鄒幸彤煽惑六四集會重判 總刑期22月

下一則

香港首現無源頭Omicron 通關泡湯 確診空姐疑爆3代傳播

延伸閱讀

中國發布6G核心技術成果 通訊速率提升數十倍

中國發布6G核心技術成果 通訊速率提升數十倍
五國聲明防止核戰 中國外交部：仍會持續更新核武庫

五國聲明防止核戰 中國外交部：仍會持續更新核武庫
伊朗射火箭 載3研究裝置上太空 「預期研究目標達成」

伊朗射火箭 載3研究裝置上太空 「預期研究目標達成」
伊朗：發射運載火箭 將3個研究裝置送入太空

伊朗：發射運載火箭 將3個研究裝置送入太空

熱門新聞

中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

2021-12-29 13:21
為徹底阻斷疫情傳播，陜西省人民醫院日前派出20名醫護人員，深入農村直接上門為民眾進行核酸檢測。取自新華網

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

2021-12-31 14:01
29日一早就傳出，包括藝人何韻詩在內的六名香港《立場新聞》現任及前高層遭香港警方逮捕。（取自何韻詩臉書）

涉發布煽動刊物 香港藝人何韻詩等立場新聞6高層遭捕

2021-12-28 20:03
仰泳選手傅園慧在巴西里約奧運上因為一句「我已經使出了洪荒之力」暴紅。（取材自央視）

「洪荒少女」傅園慧整牙變化大 網驚艷：神似劉詩詩

2022-01-01 09:00
警方查獲賣淫女與嫖客。（取材自棗莊網警巡查執法）

賣淫團伙講紀律？ 規定加盟賣淫女「不准敲詐嫖客」

2022-01-01 11:05
3歲在雪地裸跑的何宜德。（取材自紫牛新聞）

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

2021-12-31 07:00

超人氣

更多 >
「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增
美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針
維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天