北極冰蓋、環繞器… 天問一號傳回火星上的祝福

2022年元旦，國家航天局發布中國首次火星探測任務天問一號探測器從遙遠火星傳回的一組精美圖像，向全國人民報告平安。圖為環繞器局部特寫。（新華社）

2022年元旦之際，國家航天局發布中國首次火星 探測任務天問一號探測器從遙遠火星傳回的一組精美圖像，向全國人民報平安，並以節日問候。其中包含環繞器與火星合影、火星北極冰蓋、火星地貌等精采內容。

人民日報報導，截至2021年12月31日，在火星的天問一號任務環繞器在軌運行526天，，當前距離地球約3.5億千米，通信時延約19.5分鐘；火星車在火星表面工作225個火星日，累計行駛超過1400米。

此次天問一號發回來的圖像，包含環繞器與火星合影、環繞器局部特寫、火星北極冰蓋、「祝融號」火星車拍攝火面地貌等內容，展示環繞器、「祝融號」火星車工作狀態及獲取的火星表面形態。

圖像中環繞器正飛過火星北極區域上空，環繞器本體呈金色，與地面進行高速數據通信的定向天線呈銀色，太陽翼和雷達天線展開狀態良好。

火星上的白色區域為覆蓋在北極的冰原，與地球兩極的冰不同，火星的冰由乾冰（固態二氧化碳）和水冰組成。火星下方暗色區域為火星奧林匹亞沙波，左上角亮色的環形坑名為科羅廖夫坑，其餘紅色和暗色區域為裸露地表。

另外一張圖像裡，環繞器一側太陽翼完全展開且姿態穩定。一根展開的次表層探測雷達天線與太陽翼平行，磁強計伸桿向環繞器左上方伸出。

2022年元旦，國家航天局發布中國首次火星探測任務天問一號探測器從遙遠火星傳回的一組精美圖像，向全國人民報告平安。圖為「祝融號」火星車拍攝火面地貌。（新華社） 2022年元旦，國家航天局發布中國首次火星探測任務天問一號探測器從遙遠火星傳回的一組精美圖像，向全國人民報告平安。圖為火星北極冰蓋。（新華社）

另外，圖像也展示了火星北極冰蓋，層理清晰可見。經過常年沉積和消融，呈現出以極點為中心的白色冰層和裸露地表組成的環形螺旋狀地貌。該圖像由「祝融號」火星車近期利用導航地形相機獲取的3幅圖像拼接鑲嵌而成，圖中可以看到環形坑、石塊等火星典型地貌。