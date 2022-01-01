習近平、普亭互致新年賀電 期待冬奧會晤

中俄兩國元首互致新年賀電。(路透資料照片)

在2021年最後一天，中國國家主席習近平 和俄羅斯總統普亭 互致新年賀電。習近平強調，2022年雙方將開啟中俄體育交流年，續寫兩國世代友好新篇章。普亭總統也將訪華並出席北京冬奧 會開幕式。

新華社報導，習近平指出，2021年是「中俄睦鄰友好合作條約」簽署20周年。中俄共同宣布「條約」延期，秉持世代友好、合作共贏理念引領雙邊關係蓬勃發展。雙方堅持「四個相互堅定支持」共識，政治互信進一步加深。雙方努力克服疫情影響，推動全方位務實合作取得豐碩成果。

普亭則向習近平致以衷心的祝賀，他表示，「俄中睦鄰友好合作條約」為兩國關係發展奠定堅實基礎。 2021年，俄中合作卓有成效，雙方各層級積極開展政治對話，雙邊貿易額再創新高，科技創新年取得豐碩成果，雙方就解決重大國際和地區問題保持密切有效協作。

普亭稱期待俄中體育交流年成功舉行。他堅信，中國一定能夠成功舉辦北京冬奧會，並十分期待在體育盛會開幕之際會晤習近平。

習近平回應，他十分期待通過各種方式同普亭保持密切聯繫，共同引領中俄新時代全面戰略協作夥伴關係行穩致遠，推動雙方各領域合作提質升級，更好助力兩國各自發展振興，為推動建立新型國際關係、構建人類命運共同體作出更大貢獻。