美抗中軍費增逾3倍 趙立堅：反對政治操弄 拿中國說事

中國外交部發言人趙立堅。取材自澎湃新聞

美國總統拜登 日前簽署2022財年國防授權法，列明美國國防支出高達7682億美元，其中包含「太平洋威懾計畫」的71億美元，應對中國競爭，較2021財年增加超過3倍。中國外交部發言人趙立堅 表示，堅決反對美方借有關法案夾帶通過涉華消極內容、或進行政治操弄，拿中國說事。

趙立堅表示，中方敦促美方摒棄過時的冷戰零和思維和意識形態偏見，客觀理性看待中國發展和中美關係，不得將有關法案針對中國、損害中方利益的消極內容和條款付諸實施，不得損害中美關係大局和雙方在重要領域的合作。

文匯報報導，根據法案內容，2022財年美國國防支出為7682億美元，比上一財年有所增長。其中，7400億美元用於國防項目預算 ，278億美元用於核武器項目。拜登在簽署該法案後發表聲明稱：「該法案為（美國）軍人及其家屬提供了至關重要的福利，增加了訴諸司法的機會，還包括支持我們國家國防建設的關鍵機構。」

路透報導，在涉及中國方面，該法案包含為「太平洋威懾計畫」提供71億美元資金，比2021財年增加超過3倍，且國會聲明支持所謂「防禦台灣」。

報導稱，法案建議美國國防部邀台灣參與「2022年環太平洋軍演」，並呼籲制定計畫協助台灣強化非對稱防禦能力。法案要求美國防長在明年2月15日前提交關於加強美國國民警衛隊與台灣合作的「可行性和合理性」報告，還要求美國國家情報總監就「中國破壞台海和平穩定」的任何行動提交報告。