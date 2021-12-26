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西安封城病例反增 波及三星廠

記者陳政錄／綜合報導

中國西安本土疫情嚴峻，「封城」後病例數不減反增。南韓三星電子西安廠已進入緊急營運狀態，三星強調，明年1月中旬前出貨無虞，但之後無法排除延遲出貨可能。另外，中國車廠比亞迪西安廠的部分熱門車型交付，也可能再度延後。

西安市25日一口氣新增155例本土確診病例，創下新高。自12月9日以來，已累計485例確診病例。為防控疫情，西安昨晚18時起，進行全市大規模消毒，要求民眾提前關閉門窗。此外，加強落實農村居家隔離人員管控，農村每戶兩天1人限制外出1小時，倡導就地過年。

西安從23日封城後，南韓三星電子設在西安的半導體工廠已進入緊急營運狀態。據三星電子表示，目前正在盡最大努力，動用住在宿舍內的員工確保生產線正常運作，至於今後的具體營運方案仍需與政府協商。

此外，三星原物料進貨也可能受阻，不過廠內仍有安全庫存，可應付未來數月的生產。

常住人口近1,300萬人的西安，還有以民營企業比亞迪帶動的汽車製造，以及高端裝備、航空航天、新材料新能源、生物醫藥等6大支柱產業。比亞迪坦言，本次疫情對西安園區的生產有些影響。

當地官方稱，大規模核酸篩檢和封閉式管理，使大多數隱匿病例和社區感染者快速發現，有利於早發現、早隔離、早阻斷，後續幾天還可能出現報告病例數較多的情況，民眾不必恐慌。

中國工程院院士張伯禮針對西安本輪疫情指出，基層疫情防控「大意了」。他認為，一般而言，疫情尚需1個或1個半周期才能判斷何時能出現轉折，即還要約20天才能看出分曉。但他強調，西安疫情肯定能阻斷，但需要堅持防疫措施。

疫情 三星 封城

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