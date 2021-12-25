沃爾瑪下架新疆產品惹怒中國消費者 400門市恐遭抵制

山西一家沃爾瑪早前資料照。(中新社)

美國總統拜登 正式簽署「維吾爾強迫勞動預防法案」，禁止從新疆 進口產品。沃爾瑪 旗下的山姆會員店隨即爆出下架新疆產品，雖然客服回應是因為「疫情因素」，後續還會上架，但此舉已引發中國消費者的怒火，表明要全面抵制。沃爾瑪的競爭對手家樂福、麥德龍更趁機推銷新疆農產，反諷意味十足。

綜合媒體報導，沃爾瑪旗下的倉儲式商店山姆會員店因下架新疆產品而登上熱搜。有中國消費者表示，在山姆會員商店APP搜索「新疆」，雖會出現「新疆哈密瓜」、「新疆和田紅棗」、「新疆杏」等多個含「新疆」關鍵字供選擇，但搜索之後，卻得到了「抱歉，沒有找到相關商品」的結果。

美國總統拜登當地時間23日已正式簽署「維吾爾強迫勞動預防法案」，禁止從新疆進口產品。沃爾瑪旗下的山姆會員店隨即爆出下架新疆產品，除山姆會員店外，其母品牌沃爾瑪超市也下架了新疆商品。

山姆會員店京東旗艦店客服在回應查詢時表示，確實已經下架新疆產品，但這是因為疫情因素，後續還會上架。

報導指出，沃爾瑪在中國的門市被控全面下架新疆產品，已引發中國消費者的怒火，紛紛要求辦理退卡。沃爾瑪中國迄今未正式回應，其超過400家門市的營運恐迎來全面抵制。中國消費者在購物超市有太多選擇。此前遭到全面抵制而被迫撤出中國的南韓樂天超市，殷鑑不遠。

在山姆會員商店官方微博，數以萬計的中國網友留言質疑「憑啥下架新疆的產品」，表明要辦理退卡抵制。許多網友怒斥「在中國賺錢還這麼囂張」，揚言「治不了英特爾，還治不了你？」還有許多人呼籲官方動用「反外國制裁法」反制沃爾瑪。

不過，沃爾瑪的對手家樂福中國、麥德龍中國卻相繼發文推銷新疆蘋果等產品，號稱「庫存包你夠」，反諷沃爾瑪意味十足。