明年「兩會」3月召開 會期縮短、採視訊進行

2020年5月27日全國政協十三屆三次會議閉幕後，政協委員們魚貫走出人民大會堂。（新華社）

明年全國兩會 （政協、人大）時間確定。全國人大常委會24日決定，13屆全國人大5次會議將於明年3月5日召開，全國政協13屆5次會議將於明年3月4日舉行。媒體預測會期將如今年一樣縮短會期，並採「遠端視訊」方式舉行。

根據央視報導，這與新冠疫情 發生前，中國以往召開的兩會時間一致，表明雖然疫情仍在中國局部地區零星爆發，但中國明年的兩會仍將如期召開。

路透報導，全國兩會除了涉及換屆選舉的一次會議一般為兩個星期(14-15天)外，歷年兩會的時間一般控制在10-12天左右。2020年受疫情影響，年中國兩會從慣常的3月初延遲到5月中，同時人大會議時間縮短至7天，政協會議時長縮短到6天半，較原計畫縮減了4天半。

2021年的兩會在年初疫情有所反彈的情況下如期召開，一方面顯示中國對疫情防控的能力和信心，另一方面會議時長亦縮短至與2020年一樣，預料將繼續採取「遠端視訊」等方式舉行。至於包括2月的北京冬奧 、3月「兩會」、6月杭州亞運、10月則是最重要的中共二十大登場，外界相信明年中國防疫政策將更加嚴格。