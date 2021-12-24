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稀土最大生產國 中國整合資源 搶最大話語權

中國新聞組／北京24日電
稀土含17種元素，是當代高科技產業重點原料，也是重要的戰略物資。（路透）
稀土含17種元素，是當代高科技產業重點原料，也是重要的戰略物資。（路透）

中國稀土集團有限公司23日在江西省正式成立。稀土集團成立後，公司將擁有中國每年70%重稀土、40%輕稀土的開採量，有望成為全球霸主級的稀土企業。將使中國有效掌控稀土的生產與出口，大大增加中國在國際上的稀土話語權，讓中國處於稀土供應鏈的主導地位。

國防時報報導，中國雖然占有已知40%的全球稀土儲量，握有約80%的稀土供應，但在稀土價格話語權上，中國始終處於被動狀態。稀土定價權長期以來受到西方各國主導，中國雖具有強大產能，但國內企業散而不強，中國稀土集團的成立，勢將改變這一格局。

分析人士指出，新成立的國有稀土企業，主要是中美關係緊張之際，中國試圖保持在戰略金屬供應鏈中的主導地位，加強中方在稀土定價權，及打削弱西方主導關鍵技術的局面。

中國在組建稀土超級國企後，將有效掌控全球半數以上的稀土供應量。對此，外界擔憂中國會將稀土當作對抗西方國家的戰略籌碼。對這一擔憂，中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育認為，中國未必會利用稀土進行威脅，稀土行業整合有助於市場價格波動，在壟斷競爭的格局之下，產業才能保證穩定的供給，包括穩定的數量、品質和價格。

中國目前是世界上最大的稀土金屬生產國，占世界總產量80%以上。這17種稀有化學元素用於幾乎所有現代電子產品、電器與機械工程等，尤其是許多高科技產品，對稀土元素的需求更為必要與迫切，包括電動汽車、軍事國防產業，例如一架F-35戰機就含有417公斤稀土金屬。

稀土作為難以替代的磁性材料，在碳中和的大背景下，稀土的重要性越來越大，因為在新能源汽車上、節能電機上，都需要稀土的助力。目前，新能源汽車需求已經占到高性能釹鐵硼產品需求10%,需求增量的30%左右，未來3年新能源汽車在稀土需求的占比有望從10%提升至20%以上，將有力拉動稀土需求的提升。

值得一提的是，經過數十年來的技術積累，中國已研發出提煉稀土金屬最新的技術流程，目前全球有9成的稀土在中國提煉，連美國自產的或外購的稀土原料都運到中國提煉，這種狀況讓美國國安與軍事部門極為擔憂。

稀土 汽車 供應鏈

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