美國為新疆人權制裁4官員 中國「對等反制」4人

回擊美國就新疆人權問題制裁中國官員，中國外交部發言人趙立堅表示，北京將「對等反制」。（Getty Images）

美國在7月9日就新疆 人權問題制裁4名中國官員，當時就引發中國不滿。回擊美國作法，中國即日起依「反外國制裁法」對美國國際宗教自由委員會正副主席等四人，實施「對等反制」。

中國外交部發人趙立堅 21日再批評美方藉口所謂新疆人權問題，對中國官員進行非法制裁，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中美關係，中方決定對美國國際宗教自由委員會主席馬恩扎、副主席特克爾、委員巴爾加瓦、委員卡爾等四人實施相應反制措施，包括禁止上述人員入境中國，包括香港、澳門，凍結其在中國財產，禁止中國公民和機構同其交易。他稱，中方將視形勢發展作出進一步反應。

此次被中方制裁的四名美方人員，其中一人是維吾爾族，更引發關注。美國國際宗教自由委員會官網的資料顯示，其副主席特克爾原是出生於中國的維吾爾族人，如今已是美國公民。他1995年前往美國讀書後，就沒回到中國。特克爾是第一位在美國接受教育的「美籍維吾爾律師、外交政策專家和人權倡導者」。

這已經是今年中方第三次制裁美國國際宗教自由委員會的有關人員，此前，今年3月，中方曾同時制裁該委員會時任主席和副主席，今年5月，中方還曾制裁該委員會一名時任委員。

美國國際宗教自由委員會是一個跨黨派的聯邦政府獨立機構，該機構曾呼籲，如果中國對宗教自由的逼害持續，美國政府不應派官員出席明年北京冬奧 會。白宮早前已決定對北京冬奧會實施「外交抵制」，不派政府官員出席。

對於此次被制裁的美方四名人員，觀察者網報導批評，此四名人員都曾基於謊言和虛假信息，不斷提出新疆和香港存在「侵犯人權」、「侵犯自由」等荒謬言論。

此外，美國國務院20日任命負責人權事務的國務務次卿澤雅（Uzra Zeya）兼任「西藏事務特別協調員」。國務卿布林肯表示，澤雅將推動中國政府與達賴喇嘛開展「無條件、實質性對話」，並促進保護藏人人權、歷史、語言、文化和宗教傳統。

「西藏事務特別協調員」由美國前總統柯林頓於1997年首次任命，試圖凸顯美國關注中國政府涉藏政策。趙立堅昨天重申，西藏事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉。趙立堅強調，美方最應該設立的是「印第安人種族滅絕特別調查員」、「少數族裔特別事務協調員」、「美國抗疫不力真相調查特別協調員」。