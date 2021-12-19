美國再質疑北京竊密 中國媒體譏「賊喊捉賊」

環球網引述路透報導，拜登 政府當地時間17日建議美國聯邦通信委員會（FCC）批准許可Alphabet旗下的谷歌（Google ）及臉書母公司Meta使用海底光纜連結台灣和菲律賓，以處理美國與亞洲間不斷增長的網路流量。美國司法部表示，鑑於中國「持續試圖獲取數百萬美國人的敏感個人數據」，與谷歌和Meta簽署國家安全協議是必要的。

報導指出，拜登政府要求FCC向上述公司發放許可證，允許它們在現有8000英里的太平洋光纜網路上發送及接收數據。這條海底光纜系統用於連結美國、台灣、菲律賓以及香港 地區。路透報導稱，但由於擔心中國的「情報行動」，Google和Meta承諾保護美國人數據的隱私安全，從而放棄了先前用這條海底光纜連結到香港的計畫。

據報導，全球約300條海底光纜構成了網路數據傳輸主幹，承載99%的數據流量。Meta申請使用菲律賓到美國的部分，而Google則申請連結台灣的部分。報導還稱，Google在2020年曾表示，需要在台灣和美國的數據中心之間建立數據連結，才能處理不斷增長的網路流量。Meta發言人說，光纜系統增加了美、菲間的互聯網容量，以「幫助人們保持聯繫及分享內容」。

針對美方稱中國「試圖竊取美國人的個人數據」，遭環球網譏為「賊喊捉賊」，質疑美方又炒作中國「竊取數據」。報導指出，中國外交部發言人趙立堅日前在記者會上表示，美方自己從「棱鏡門」曝光至今，在全球範圍內對包括其盟友在內的國家進行大規模網路竊密，是名副其實的「黑（駭）客帝國」、「竊密帝國」。對於美方這套污衊別人、美化自己的伎倆，世人都看得清清楚楚。