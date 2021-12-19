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遼寧艦編隊太平洋演訓 日本「準航母」跟監

中國新聞組／北京19日電
航母遼寧艦（舷號16）。（取材自觀察者網）
航母遼寧艦（舷號16）。（取材自觀察者網）

中國海軍航母「遼寧艦」與導彈驅逐艦、護衛艦、綜合補給艦的編隊，16日通過日本沖繩本島與宮古島海域駛向太平洋，期間起降殲-15戰鬥機。日本海上自衛隊出動新近完成改裝的「準航母」、直升機護衛艦「出雲號」等視控。

觀察者網報導，日本自衛隊17日深夜通報稱，海上自衛隊於15日上午11時許在距日本長崎男女群島以西約350千米的東海海域發現四艘中國海軍艦艇向東南方向航行，分別是航母遼寧號（舷號16）、055型導彈驅逐艦南昌號（舷號101）、054A型導彈護衛艦日照號（舷號598）以及901型綜合補給艦呼倫湖號（舷號901）。「遼寧艦」編隊於16日穿過宮古海峽，進入太平洋南下，遼寧艦進入太平洋後起降了殲-15艦載戰鬥機。

日本自衛隊14日上午還在宮古島以北約220千米的東海海域發現中國海軍052D型導彈驅逐艦「廈門」號（舷號154），該艦隨後也經宮古海峽進入太平洋，向東南方向航行。

055型導彈驅逐艦南昌號（舷號101）。（取材自觀察者網）
055型導彈驅逐艦南昌號（舷號101）。（取材自觀察者網）

遼寧艦編隊上一次穿越宮古海峽進入太平洋是在今年4月初。除遼寧艦、南昌艦外，日方當時共發現052D型兩艘、054A型一艘、901型一艘。

海軍新聞發言人高秀成海軍大校曾於4月5日晚間表示，遼寧艦編隊日前在台灣周邊海域進行訓練，這是根據年度工作計畫組織的例行性訓練，旨在檢驗部隊訓練成效，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力。今後，中國海軍仍將按計畫常態組織類似演訓活動。

綜合補給艦呼倫湖號（舷號901）。（取材自觀察者網）
綜合補給艦呼倫湖號（舷號901）。（取材自觀察者網）

另據德國之聲中文網報導，美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）發布報告稱，中國在南中國海域附近提升電子戰備、通訊和情報蒐集能力的行動已經取得重大進展。最近的衛星圖片顯示，中國在海南「木棉基地」（Mumian facility）區域的相關設施迅速擴建，可以為解放軍在南海海域追踪和應對外國軍事力量更強的技術支持。

報導指出，「木棉基地」部署了衛星定位和通訊系統（SATCOM），看起來似乎擁有可用於電子戰的裝備系統。報告作者猜測，這裡還應該在信號情報系統（SIGINT）中扮演著一定角色。而該設施附近的很多設備看起來應是專門用於收集通信情報（COMINT）的。

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