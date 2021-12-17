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不准給習近平的書負評？路透爆：亞馬遜配合中國宣傳

編譯徐榆涵／即時報導
路透指美國電商巨頭亞馬遜為了討好北京政府，與中國官方宣傳機構合作。（路透）
路透指美國電商巨頭亞馬遜為了討好北京政府，與中國官方宣傳機構合作。（路透）

路透17日發表特別報導，指大約在兩年前，美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）為了討好北京政府，與中國官方宣傳機構合作，禁止在亞馬遜中文網站上評論或評分中國國家主席習近平的講話與著作集。

報導稱，評分和評論是亞馬遜電子商務的重要部分，是吸引消費者的主要方式，但在亞馬遜中文網站上，一本由中國政府出版的書籍《習近平談治國理政》沒有任何網友評分，評論也被禁用。

知情人士表示，中國政府對讀者的負面評論感到不滿，而且不能忍受5星以下的評分，因此要求禁止評分和評論。

一份2018年亞馬遜的內部簡報文件顯示，亞馬遜在中國做生意面臨一系列「核心問題」，包括「意識形態控制和宣傳是共產黨實現和維持其成功的核心工具」，並說「我們不對其對錯做評斷」。

此外，內部文件還顯示，亞馬遜與中國宣傳機構的中國國際圖書貿易總公司（CIBTC）合作開辦「中國書店」（China Books），出售9萬多種出版物，雖然並未帶來可觀收入，但因亞馬遜在中國發展電子書閱讀器Kindle、雲端和電商業務，所以認為「中國書店」是贏得中國支持的關鍵。

對此，亞馬遜回應，公司無論在哪裡發展業務，都遵守所有相關法律和規定，中國也不例外，並稱中國國際圖書貿易總公司是亞馬遜為美國和其他地方的中國讀者提供服務的額外管道，強調這只是該公司在世界各地數百萬合作夥伴之一。

亞馬遜 書店 習近平

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