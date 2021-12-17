觀察站╱16年高調總編 網熱議胡錫進退休的6個「少見」

環球時報總編輯胡錫進退休，有人質疑他「被撤換」，有人認為62歲退休算是圓滿。（取材自微博）

在多次盛傳隱退之後，環球時報總編輯胡錫進「終於」退休 了。他的退休有「六個少見」。

一是胡錫進先後在微博、推特 等國內外社交平台「官宣」了這項消息，這在一向低調的中國官媒人事異動中頗為少見。底下的留言依舊有褒有貶，有人關心他是否因「言多必失」而被迫去職，有人認為他早該走了，但這次網友給他的祝福和肯定多了一些。

二是總計有176篇外媒文章報導了胡錫進退休這件事，這在國內外媒體中很少見。外媒還給了他很多封號，例如「用推特操縱美國股市的戰鬥總編」、中國在全球舞台上最著名的宣傳者「巨魔之王」、「全職網紅」、「中國最直言不諱、最民族主義的媒體總編」等等。

三是胡錫進在新浪微博吸粉2423萬，推特有近46萬跟隨者，在中國媒體界也是少見。這源自於胡錫進任職環球時報總編輯16年期間幾乎逢熱門事件必評的風格，使他成為活躍於國內外社交平台頗具影響力的「網絡紅人」。許多人也認為他是中共 傳聲筒，封他為「胡叼盤」。

四是在胡錫進任內將環球時報打造成一個少見能在國際上發聲、引領話題的中國媒體。胡錫進藉著自拍、脫口秀等新媒體力量，擴大了環球時報的影響力。他的理念是「我已是輿論場的場中之人，有誰進這個場子是為了『低調』而來嗎？如果為了低調，我會選擇另一個職業」。

五是即使他被稱為擁護中共政策的「戰狼」，有時仍「講真話」。當官媒追捧「中國正在發生深刻的革命」文章時，他發聲認為這文章會造成誤判誤導；有網友翻出他2016年的發文稱，「我會看中國熱鬧，它又大又窮又折騰又沒人緣，人多得像螞蟻。它的發展更像是心比天高命比紙薄的掙扎，是全世界優雅人士的笑料」，最後是一句「我愛、恨、心疼這個國家」。

六是即使他有時講真話讓中共難堪，爆出「私生子」疑雲、內鬥及所謂失寵等事件，最後仍能全身而退。有人質疑胡錫進「被撤換」，有人認為62歲退休算是圓滿，他用自己的方式爭取最大的話語權，未來還能以評論員身分發表意見，這在中國媒體界甚至政治界也的確不常見。

胡錫進或許將繼續創造第七個屬於他的少見，和他在沒有了環球時報總輯的身分後，自己的影響力。