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殉葬漢文帝的陶俑 他們為何皆裸體、斷臂？

中國新聞組／北京15日電
漢文帝霸陵出土許多「裸體斷臂陶俑」。(取材自紅星新聞)
漢文帝霸陵出土許多「裸體斷臂陶俑」。(取材自紅星新聞)

江村大墓地處西安東郊白鹿原的西端，東北邊為漢文帝妻子竇皇后陵墓，西南邊處為漢文帝母親薄太后陵墓。薄太后陵墓中發現梅花鹿、金絲猴等珍奇異獸的骨骼與大量金銀器陪葬品。但漢文帝自己的陵墓出土的卻多是「裸體斷臂陶俑」、青銅器和鐵器等不那麼貴重的隨葬品。專家透露，這些銅鐵器物體積較小，對於帝王來說，可謂薄葬。

來源：YouTube

紅星新聞報導，霸陵考古發掘所出土的大量「裸體陶俑」也是一個令考古迷關注的發現。這些代替真人殉葬的陶俑雖然只有真人三分之一大小，但造型準確，做工細膩，從形體大小到彩繪表情都異彩紛呈，充分反映了當時的藝術成就。這批陶俑和漢文帝之子漢景帝的陽陵中的陶俑十分相似，幾乎如出一轍。

為什麼是「裸體陶俑」？這批陶俑在兩千多年前製作出來的時候，胳膊另外以木頭製成，並且外面穿了衣服。衣服是絲綢或者麻布的有機質，在地下埋藏了兩千多年之後，絲麻製的衣服和木製的胳膊全部都腐朽，成為現在看到的「斷臂赤身」的模樣。

雖然是位「薄葬」帝王，但其陪葬墓出土文物依然讓人驚嘆。環球網報導，在此次對「江村大墓」東北、西南區域8座外藏坑考古發掘中，考古工作者共清理出馬骨一具，另有塑衣陶俑、陶盆、陶罐等等。

而在對「江村大墓」西南約3900米處的23座漢墓發掘中，其中4座「甲」字形大墓，雖被盜嚴重，但仍清理出土玉衣片2000多枚，以及伎樂俑、陶編鐘、編磬等珍貴文物200餘件。

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