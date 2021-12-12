北大教授：中國經濟因為疫情提前在3年後超美

北京大學經濟學院教授曹和平認為，中國經濟在2025年至2027年間便能與美國不相上下。（路透）

面對中美競爭，北京 大學經濟學院教授曹和平在12月11日舉辦的環球時報年會發表「中國經濟2022年會創造驚喜嗎？」的議題討論上表示，疫情 讓中國經濟總量超越美國的時間提前，估計在2025年至2027年，中國經濟總量跟美國差不多。

曹和平針對今年中國經濟與美國經濟之間的差距進行計算，他指出中國前三季的GDP增長率是9.8%，第四季經濟成長率假設為5%，今年GDP增長率大約落在8.7%左右。 而美國第一季經濟成長率為6.1%，第二季是4.5%，第三季是2%，第四季假定能達到6%，預計美國今年全年經濟成長率落在3%左右。

如果是這樣，曹和平進一步推算，中國經濟今年絕對增加值應該是1.5兆美元，按照現在匯率 計算，美國經濟增長量應該是8000億美元，中國與美國經濟絕對差距減少了7000億美元。 如此，兩國經濟總量加起來還差4.2兆美元，如果以每年8000億美元速度追趕，5年能追趕4兆美元，再加上匯率波動影響1至2個百分點。

按照上述計算的增長速度，曹和平說，中國到2025至2027年，經濟總量跟美國相比差不多的時間點就來臨了。

曹和平說，中國現在的服務業占國民經濟的比重增長到54%，10年前這個數字是44%，而美國服務業占比是82%，英國是92%。經濟越發展，傳統部門吸收的勞動力就越少，工資也越低，這便造成增長的鴻溝，導致「貧富懸殊」成了一個比增長速度或其他問題更加突出的問題。因此，曹和平認為現在這種增長方式，好處是技術大爆發，但壞處是管理原來增長方式的理論判斷都不管用，「我們需要換一個腦袋」。