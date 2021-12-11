中國經濟面臨三重壓力 習近平喊25個穩字

中共中央總書記習近平出席中央經濟工作會議。（新華社）

中共 中央經濟工作會議8日至10日在北京舉行，總書記習近平 等七名常委全數出席。習近平分析當前經濟形勢，強調穩字當頭，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間和社會大局穩定。除了加大吸引外資、支持合理住房需求外，會議還稱，要為資本設置「紅綠燈」，有效監管防止野蠻增長，防範化解重大風險，強調「共同富裕」戰略目標。

中央經濟工作會議是判斷當前經濟情勢與定調次年宏觀經濟政策最權威的風向球。 延續中共中央政治會議論調，會議要求明年經濟工作要「穩」字當頭、「穩」中求進。 新聞通稿中，「穩」字出現25次。

習近平指出，中國經濟發展面臨「需求收縮」、「供給衝擊、「預期轉弱」等三重壓力，加以疫情與政治變局，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定。習近平強調，必須圍繞保持經濟運行在合理區間，加強和改善宏觀調控，加大宏觀政策跨周期調節力度，提高宏觀調控的前瞻性針對性。

對於明年經濟工作，會議提示持續深化供給側改革，並促進國內大循環，同時列工作要點：

在宏觀政策部分，做好「六穩」、「六保」工作，特別保就業 、保民生、保市場主體，保持經濟運行在合理區間。面向市場主體實施新的減稅降費，同時加大對實體經濟融資支援力度，幫助中小微企業與個體工商戶減負紓困。

此外，為了激發改革開放政策活力、發揮市場機制作用，全面實行股票發行註冊制、完成國企改革三年任務，穩步推進電網、鐵路等自然壟斷產業的革新。

同時加強反壟斷與反不正當競爭、強化知識產權保護，強化契約精神，對於惡意拖欠帳與逃廢債進行有效治理，以激發市場主體活力。

針對房產議題，會議持續堅持「房住不炒」的定位，堅持租購並舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設，支援商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，因城施策，促進房地產業良性循環和健康發展。

面對近期人口增長、勞動就業瓶頸，會議指出要推進民生保障，包括解決青年就業、靈活用工、全國統籌基本養老保險，推行新的生育政策並積極因應人口老齡化的問題。

會中也提出五大正確認識，強調「共同富裕」戰略目標、把握「資本」規律並為之設下「紅綠燈」、把握初級產品供給保障、防範化解重大風險與認真把握「碳中和」、「碳達峰」目標。

另外，會議也強調持續擴大高水平對外開放，落實好外資企業國民待遇，吸引更多跨國公司投資，推動重大外資專案加快落地，推動共建「一帶一路」高質量發展。