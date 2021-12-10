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路透：中促跨國企業 斷絕與立陶宛關係

編譯陳律安／綜合報導
立陶宛與台灣愈走愈近，不滿的北京當局施壓跨國企業，應斷絕與立陶宛的商業合作。(路透)
立陶宛與台灣愈走愈近，不滿的北京當局施壓跨國企業，應斷絕與立陶宛的商業合作。(路透)

立陶宛與台灣愈走愈近，引發北京當局展開報復，要求多家跨國公司斷絕與立陶宛的關係，否則將被排除在中國大陸市場之外，導致跨國企業捲入立陶宛與大陸的紛爭。

立陶宛外交部副部長艾德梅納斯向路透表示：「他們（北京）一直向跨國公司傳達一種訊息，如果這些業者使用立陶宛的零件和供應，將不再被允許在大陸市場銷售產品或取得供應；我們已經看到一些公司取消與立陶宛供應商的合約。」艾德梅納斯並未說出受影響的公司或供應商。

代表數千家立陶宛企業的立陶宛工業家聯盟也證實，一些向立陶宛供應商採購商品的跨國公司，已成為北京當局的目標。

該聯盟主席賈努維丘斯指出：「本周我們第一次看到中國直接向一家供應商施壓，要求其放棄立陶宛製造的產品，以前我們只是覺得可能會出現這種威脅，現在這種威脅已成真。」

賈努維丘斯說：「對我們來說，最痛苦的是它是一家歐洲公司，許多立陶宛企業是這類公司的供應商。」他並未明說是哪家公司。大陸外交部未立即回應路透對此事的評論請求。

駐立陶宛台灣代表處上月正式成立，引發北京當局不滿，隨即宣布兩國外交關係降至代辦等級。

大陸占立陶宛出口額的比率偏低，但有數百家生產家具、食品及服裝等產品的企業，供貨給在大陸銷售的跨國公司。

立陶宛 北京

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