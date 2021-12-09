中反嗆：冬奧不是作秀舞台 澳洲官員是否出席 沒人在意

中國外交部發言人汪文斌稱，沒人在意澳洲官員是否出席北京冬奧。(中新社)

加拿大、英國、澳洲 跟隨美國外交抵制明年2月舉行的北京冬奧 ，中國駐三國使館先後回擊；本報系聯合報報導，針對澳洲總理莫里森8日宣布將不派遣任何外交代表出席，中國外交部發言人汪文斌批評，這是澳洲「政客」出於政治私利作秀、炒作。他還說，「他們來或者不來，沒有人會在意」。

澳洲8日宣布加入美國抵制北京冬奧的行列，據央視新聞報導，對此，汪文斌8日下午在例行記者會上回應稱：「中方多次重申，冬奧會不是政治作秀和政治操弄的舞台，中方沒有邀請任何澳洲政府官員出席冬奧會，他們來或者不來沒有人會在意。澳方政客出於政治私利作秀、炒作，對北京成功舉辦冬奧會不會有任何影響。」

汪文斌指出，澳洲將是否派政府官員出席北京冬奧會，同所謂的「新疆人權問題」掛鉤，完全是「欲加之罪，何患無辭」。

環球網報導指出，中國駐加拿大使館發言人表示，加拿大同一小撮西方國家沆瀣一氣，出於意識形態偏見、基於謊言謠言，大肆搞政治操弄，企圖干擾北京冬奧順利進行，其行徑不得人心，註定失敗。

中國駐英國使館發言人表示，既然英國政府政策是不支持抵制體育，就不應搞什麼「事實上的外交抵制」。中國駐澳洲使館發言人也則表示，是否邀請是由該國奧委會決定。「青山遮不住，畢竟東流去」。澳方在北京冬奧會的成功取決於澳運動員 的表現，不取決於澳官員是否出席，也不取決於某些澳政客的政治作秀。

汪文斌說，澳方的做法，嚴重違背奧林匹克憲章確立的體育運動政治中立原則，與更團結的奧林匹克格言背道而馳，站在了全世界廣大運動員和體育愛好者的對立面，也充分暴露出澳洲政府對個別國家盲目追隨到了「無論是非、毫無底線」的程度。

他表示，中方對澳方所作所為強烈不滿，堅決反對，已向澳方提出嚴正交涉。汪文斌最後強調：「一屆簡約、安全、精采的北京冬奧會必將如期成功地展現在世人面前。」

環球時報則報導稱，西方休想圍繞「面子」騷擾綁架中國。而中國當然要進行外交回應，但是中國社會必須清楚，美澳這些連「外交抵制」都不敢公開標注的勾當對中國造成不任何實質損害。

報導說，所以中國無論與美國和其主要盟友在輿論層面怎麼掰扯，我們的最大注意力首先要放在繼續發展經濟、增強中國綜合實力上。西方常指的中國「面子」對我們沒他們說的那麼重要，莫說美國等對北京冬奧會搞「外交抵制」，就是他們再加戲，阻止他們的運動員來，又能對中國怎樣？

輕面子，重經濟，強國防，聚人心，這些對策的主動性都掌握在中國自己的手中。沒有人能脅迫我們，更沒有人能夠壓倒我們。