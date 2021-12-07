「不想懲罰10億人」 國際網聯拒因彭帥案停辦中賽事

中國網球選手彭帥。(路透)

前雙打網球好手彭帥 在對中國前副總理張高麗提出性侵 指控後消失公眾視野，這促使國際女子網球協會（WTA）因此暫停其在中國的比賽。但在世界職業網球協會（ATP）婉拒跟進後，國際網球聯合會（ITF）6日表示，不會為彭帥事件跟進WTA停辦中國賽事，因為「我們不希望懲罰10億人」。

中央社報導，ITF主席哈格提（David Haggerty）表示，該機構沒有計畫去效仿WTA的做法。

哈格提說：「身為網球運動管理機構，我們支持所有女性權利」、「（彭帥）指控內容需要調查，我們將持續在幕後努力，直接尋求解決之道」、「但大家必須記得，ITF是全球這項運動的管理機構，我們負責的事務之一是基層發展。我們不想懲罰10億人，因此我們將持續在該國舉辦青少年賽事，以及目前在當地舉辦的成人賽事。」

國際網球聯合會主辦比利·簡·金杯（Billie Jean King Cup）和戴維斯盃（Davis Cup）以及一些較低級別的錦標賽。

世界女子職業網球協會（WTA）宣布暫停明年在中國與香港的賽事，贏得了現任和前任球員的支持。但此舉激怒了北京 。中國外交部發言人汪文斌表示，「反對將體育政治化」。

因此，世界男子職業網球協會（ATP）隨後表示婉拒跟進。

ATP主席戈登吉（Andrea Gaudenzi）表示，彭帥相關情況持續在網壇內外引發嚴重憂慮。

他說：「到目前為止，對這類憂慮的回應都未達要求。我們再次呼籲讓該名選手和WTA之間有公開且直接的溝通管道，以釐清她的現況。」

ATP掌控男子巡迴賽並安排每年年終在中國的4項賽事，包括在上海舉行大師賽。