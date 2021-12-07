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「不想懲罰10億人」 國際網聯拒因彭帥案停辦中賽事

中國新聞組／北京7日電
中國網球選手彭帥。(路透)
中國網球選手彭帥。(路透)

前雙打網球好手彭帥在對中國前副總理張高麗提出性侵指控後消失公眾視野，這促使國際女子網球協會（WTA）因此暫停其在中國的比賽。但在世界職業網球協會（ATP）婉拒跟進後，國際網球聯合會（ITF）6日表示，不會為彭帥事件跟進WTA停辦中國賽事，因為「我們不希望懲罰10億人」。

中央社報導，ITF主席哈格提（David Haggerty）表示，該機構沒有計畫去效仿WTA的做法。

哈格提說：「身為網球運動管理機構，我們支持所有女性權利」、「（彭帥）指控內容需要調查，我們將持續在幕後努力，直接尋求解決之道」、「但大家必須記得，ITF是全球這項運動的管理機構，我們負責的事務之一是基層發展。我們不想懲罰10億人，因此我們將持續在該國舉辦青少年賽事，以及目前在當地舉辦的成人賽事。」

國際網球聯合會主辦比利·簡·金杯（Billie Jean King Cup）和戴維斯盃（Davis Cup）以及一些較低級別的錦標賽。

世界女子職業網球協會（WTA）宣布暫停明年在中國與香港的賽事，贏得了現任和前任球員的支持。但此舉激怒了北京。中國外交部發言人汪文斌表示，「反對將體育政治化」。

因此，世界男子職業網球協會（ATP）隨後表示婉拒跟進。

ATP主席戈登吉（Andrea Gaudenzi）表示，彭帥相關情況持續在網壇內外引發嚴重憂慮。

他說：「到目前為止，對這類憂慮的回應都未達要求。我們再次呼籲讓該名選手和WTA之間有公開且直接的溝通管道，以釐清她的現況。」

ATP掌控男子巡迴賽並安排每年年終在中國的4項賽事，包括在上海舉行大師賽。

國際網球總會ITF主席哈格提。(路透)
國際網球總會ITF主席哈格提。(路透)

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