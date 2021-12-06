烏干達總統稱中企看到機會 很積極 否認貸款抵押機場

烏干達總統穆塞維尼對比中西方企業對該國的投資，稱西方企業已不再有看到機會的眼睛，而中國人看到了機會，且來得非常積極。（取材自環球網）

路透近日發布一篇對烏干達總統穆塞維尼的獨家採訪報導，穆塞維尼在採訪時對比中西方企業對該國的投資 ，稱西方企業已不再有看到機會的眼睛，而中國人看到了機會，且來得非常積極。他並否認將國內唯一的國際機場 當作中烏2億美元貸款 協議的抵押品。

據報導，穆塞維尼表示，中國私人投資在該國正不斷增長，而西方正失去對該國投資的興趣。他表示，西方企業不再擁有看見投資機會的眼光，但中國企業看見機會並來到烏干達敲門，且他們來勢洶洶，「（西方企業）賺得盆滿缽滿。他們興趣缺缺」。

談到中國對非洲、對烏干達方面的投資，報導稱，長期以來，中國的國營、私營企業一直都是推動在非洲投資的驅動力。報導稱，根據烏干達投資部門的數據，該國在近年中國對非洲國家的外國直接投資（FDI）額上排名非洲第三。

烏干達10月的國會調查指出，中國對一筆2億美元貸款施加嚴苛條件，包含烏干達若違約中方可能會沒收烏國唯一的國際機場。

報導稱，穆塞維尼斷然否認將機場當作抵押品。他表示，「我不記得為任何東西把機場給抵押出去」，並稱烏干達將償還欠中國的債款。

另據環球網報導，在上月29日的中國外交部例行記者會上，有彭博記者也曾對該機場進行提問。外交部發言人汪文斌當時回應強調，烏干達是中國在非洲的重要合作夥伴，中方同包括烏干達在內的非洲國家開展合作，一貫秉持公開透明、平等互利原則。中方根據烏方需求和意願，在力所能及的範圍內為兩國合作項目提供融資支持，每一筆資金支持都經過深入的可行性研究和市場化論證，所有貸款協議均由雙方通過協商自願簽訂，所謂中國金融機構扣押並接管烏方項目和資產純屬惡意揣測，毫無事實依據。事實上，從來沒有一個中非合作項目因為債務問題而被中方「接管」或「沒收」。

據報導，對於中非合作，國務委員兼外長王毅於當地時間11月29日至30日在達喀爾舉行的中非合作論壇第八屆部長級會議上曾作表態。王毅表示，中非合作逆勢而上，展現了強大的韌性和潛力。我們要以落實本屆論壇會議成果為契機，更好造福中非人民。