立陶宛抵制冬奧 傳貨物在中卡關 環時斥作賊心虛

在距離北京 冬奧會不到一百天之際，立陶宛 和中國關係持續惡化。在立陶宛官員宣布對北京冬奧進行外交抵制後，立陶宛企業傳出對中國出口遇刁難。北京當局雖未禁止立陶宛貨物進口，但海關將其從系統中移除，導致立陶宛貨物無法清關。對於立陶宛的指控，中國官媒環球網反駁炒作，根本是「作賊心虛」。

自由亞洲電台報導，立陶宛總統的代表表示，總統瑙塞達將不會出席明年2月的北京冬奧會。立陶宛外交部也表示，外長藍斯柏吉斯不會出席京奧。立陶宛議會17名議員也簽署請願書，呼籲總統、政府和所有政治家抵制中國奧運會，不參加開幕式和閉幕式，也不派出任何官方國家代表團出席。

但立陶宛國家奧委會（LTOC）很快對這些政治家的提議做出了反應，敦促他們不要把體育和政治混為一談。

報導引述立陶宛新聞網站15min指出，一名木材出口商稱在中國的貿易夥伴無法為他近日抵達上海的貨櫃清關，因為在當地海關的電腦系統內，自12月1日起就不再有立陶宛這個國家的名稱。

實際案例也顯示，貨櫃可以從德國或任何其他歐盟 國家啟程，但只要有任何文件或證據顯示貨物與立陶宛有關，就無法進入中國港口。立陶宛產業聯合會主席楊努列維丘斯（Vidmantas Januleviius）證實，中國將立陶宛自貿易地圖刪除。

立陶宛商品不准進入中國的消息已傳到布魯塞爾，歐盟正在與維爾紐斯和歐盟駐北京代表團保持聯繫，以獲取盡可能多的信息並澄清情況。

對於立陶宛指控中國刁難商品清關一事，官媒環球網以「做賊心虛，風聲鶴唳」的炒作來回應。

環球網稱中國政府從維護中立關係的善意出發，一再警示立方不要再做背信棄義的事情。遺憾的是，立陶宛無視中國政府的嚴正立場，在國際上製造惡劣先例。中方敦促立方立即糾正錯誤，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。