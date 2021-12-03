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環時批WTA「剝奪彭帥言論自由」 網嗆境外勢力猖狂

中國新聞組／北京3日電
IOC視訊彭帥引發為北京洗白的批評及抵制冬奧的拉鋸；圖為抵制冬奧的人權團體日前在國際奧委會前抗議。（路透）
IOC視訊彭帥引發為北京洗白的批評及抵制冬奧的拉鋸；圖為抵制冬奧的人權團體日前在國際奧委會前抗議。（路透）

彭帥事件仍在發酵，國際奧委會再與彭帥二度視訊通話，外界觀察，仍掩不住外界抵制北京冬奧的浪潮。國際女子網球協會（WTA）力挺彭帥，1日做出暫停中國賽事決定後，中國媒體2日幾乎少有報導：但官媒環時的推特發文指責WTA剝奪彭帥言論自由，對全球體壇做了很壞的示範，批評WTA打開潘朵拉的盒子，也背叛奧運精神。

美國之音報導，環時批評WTA的推特發文，引來國際推友的強烈抨擊和嘲諷。有網友寫道：「胡錫進在帶節奏。他要逼大家選邊或對中國表忠，這是北京常用的伎倆。」另一位網友則說：「沒有人可以攻擊或抹黑中國的體制，因為中國的體制早就黑透了。」

雖然環球時報和胡錫進積極大外宣，以英文在推特上發聲反駁，但中國境內民眾似乎對國際網壇此一重大的發展並不知情，但輸入「彭帥」關鍵詞後，只有一篇法國駐華大使館對彭帥爭議表達關切的問答聲明稿還保留在微博網上，而且針對此篇微博發文，中國網民幾乎一面倒地留言批評法國領事館，有中國網民回稱「境外勢力太猖狂了，該管管了！」，也有中國網民回罵法國大使館：「你們算個什麼鳥呼籲中國？」

環球時報在「WTA的決定乃基於政治揣測的退步作法」的社評中稱，WTA以保護球員為名的片面決定是基於虛假的資訊。該社評說，WTA正在演出一場劇情誇張的秀。他們對政治正確的追求，對不少西方政客來說是非常重要。

環時指出，WTA一再誇大（彭帥）)的指控，還一再指稱她在演戲。WTA的作法才是在脅迫彭帥。這樣的脅迫剝奪了彭帥的言論自由，目的是要逼她照著西方輿論的想像和期待來捏造說她已失去自由。

彭帥 推特 北京

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德國準外長：將強硬對中 不排除抵制冬奧

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無視洗白罵聲 IOC再視訊彭帥 確認「 她仍安全」

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