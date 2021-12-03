歐盟「全球門戶」對抗「一帶一路」？中國：雙方可互補

針對歐盟 宣布3000億歐元(約2兆1639億人民幣3397億美元)的「全球門戶」計畫，被認為是抗衡中國「一帶一路 」，中國外交部發言人汪文斌2日說，中歐「完全可以形成互補」，不同倡議不應相互替代排斥。

美國之音報導，「全球門戶」計畫在不少地方，尤其是非洲、中亞及拉丁美洲，投資 在數碼、能源、運輸等基建項目。項目將聚焦幫助當地國家轉型至更綠色和電子化的社會。

根據官網，中國外交部2日舉行例行記者會。汪文斌在回答日本媒體提問時表示，中方歡迎一切幫助開發中國家建設基礎設施、促進共同發展的倡議。中方同時認為，不同相關倡議之間不應是「相互替代、相互排斥」的關係，而應提倡兼容並蓄、溝通協調，形成合力。

他表示，中歐雙方在「互聯互通」大方向上有著諸多共識，「完全可以形成互補」，共同促進各國之間的互聯互通和全球可持續發展。

汪文斌聲稱，過去八年來，「一帶一路」從倡議到行動，從「大寫意」到「工筆畫」，取得了「實打實、沉甸甸」的成就，為有關國家人民帶來了「實實在在的福祉」，受到各方特別是開發中國家的「熱烈歡迎和高度評價」。

他說，未來中方將繼續與共建「一帶一路」各參與方加強相互合作，本著「共商共建共享」原則穩步推進各領域合作，為幫助開發中國家建設基礎設施、促進全球共同發展作出積極貢獻。