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新聞眼／中老鐵路通車 火車開到新加坡 中邁第一步

記者陳言喬

中老鐵路通車將帶給東南亞中南半島深刻改變，讓寮國(老撾)的經濟將出現重大變化。對中國來說，初步實現其在東南亞「一帶一路」大戰略，也將擴大中國對東南亞的政治與經濟影響。

寮國，中國翻譯為老撾是取其音譯（LAOS），撾字念「窩」。它被中國、泰國、越南、柬甫寨包圍，面積不大、人口不多，是個窮困的國家，但有了這條鐵路，等同打通窮鄉對外的脈動。

「火車一響、黃金萬兩」，中國鐵路發展帶動各地經濟起飛正好複製在寮國身上。馬來西亞「星報」稱，中老鐵路將在長期內使寮國總收入提升21%，使該國對投資者更具吸引力。

中老鐵路的開通或可刺激目前進展遲緩的中泰鐵路。中國早在2005年就提出「泛亞鐵路」的概念，即打造一條連通中國邊境至寮國永珍(萬象)，往南到泰國曼谷再往南到馬來西亞吉隆坡最終抵達新加坡的大鐵路計畫。

中泰鐵路合作計畫很早開始，但自2014年才開始正式談判，歷經20多輪大小談判，泰方反反覆覆一再縮減計畫，目前只先修建曼谷至呵叻250公里的鐵路。

「要致富、先修路」，現在看到中老鐵路的建成，寮國經濟或將快速發展，對已「蹉跎」十餘年的泰國來說，或許是個深刻的反思。永珍邊境的泰國最北大城廊開居民即表示，想利用這條鐵路發展廊開的旅遊和零售業。

最後就中國來看，「泛亞鐵路」是「一帶一路」大戰略的重要一環，中老鐵路的開通象徵走第一步，除了促進中國邊境地區繁榮，推動中國與東協國家間的貿易、投資、服務、金融等多方面合作，擴大北京對該地區的影響力，最終是計畫與泰國、馬來西亞等國鐵路連通，將整個東南亞鐵路連成一體。

不過因中國近年的「戰狼外交」、「債務外交」遭受多方質疑與批評，其「泛亞鐵路」雄心仍會受到各方的干擾，中國要實現它的東南亞鐵路網大戰略仍有許多問題待突破。

東南亞 泰國 邊境

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