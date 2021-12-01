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英軍情六處示警：擁新科技 中國是「單一最優先」威脅

中國新聞組／北京1日電
英國秘密情報局局長摩爾表示，中國、俄羅斯和伊朗構成英國面對的3個最大威脅。(美聯社)
英國秘密情報局局長摩爾表示，中國、俄羅斯和伊朗構成英國面對的3個最大威脅。(美聯社)

中國近年致力擴大在國際的政經影響力，英國秘密情報局長摩爾30日表示，在瞬息萬變的不穩定世界局勢當中，中國、俄羅斯伊朗構成英國面對的3個最大威脅，中國更是「單一最優先目標」。他並提出警告，中國和俄羅斯等國正競相掌握人工智慧（AI），可能在接下來10年內徹底改變地緣政治。

據路透報導，曾任外交人員、2020年成為秘密情報局局長的摩爾表示，接下來10年內的科技進步可能會超越過去一世紀以來的所有科技進展。美國、英國、俄羅斯和中國等世界情報機關都努力在科技上取得的巨大進展，這些進步挑戰著有數千年歷史、由人類主導的傳統情蒐行動。摩爾表示，量子工程、工程生物學、大量數據和運算能力的進步構成威脅，西方國家必須加以應對。

摩爾指出，西方情蒐人員特別在意的，是俄羅斯和中國的情報機構，他們急於掌握一系列尖端科技的力量，有時速度甚至超越西方國家。西方情治機構擔心，北京可能會在10年內主宰所有關鍵新興科技，特別是人工智慧、合成生物學和遺傳學。

摩爾認為，情治機構將得做出改變以掌握新科技。他說：「我們不能期望複製全球科技業，所以我們必須好好利用它。我們必須變得更開放，才能維持保密。」

美聯社報導，摩爾另指出，中國、俄羅斯和伊朗加上國際恐怖主義，構成了英國情報人員面對的「四大」安全議題。秘密情報局又稱「軍情六處」（MI6），是英國對外情報機構。這是摩爾自2020年10月接掌英國秘密情報局以來，首次公開發表演說。

摩爾表示，由於中國領導階層為了擴大自身利益，升高對「大膽且果斷行動」的支持，因此中國是軍情六處的「單一最優先目標」。

他稱呼中國為「一個價值觀和我們大不相同的專制國家」，表示北京針對英國和盟友展開「大規模間諜活動」，試圖「扭曲公共論述和政治決策」，並向全世界輸出「能夠建構專制控制網絡」的技術。

摩爾說，英國同時持續「面對來自俄國的嚴重威脅」。他稱莫斯科當局支援暗殺行動，像是2018年在英國毒害前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）。俄國也發動網路攻擊，並試圖干涉他國民主進程。他表示，「我們和盟友及夥伴必須挺身而出，阻止俄國違反國際體系的行為」。

摩爾表示，伊朗也構成一大威脅，利用「國中之國」黎巴嫩真主黨（Hezbollah）激發鄰近國家的政治動盪。

他指稱，英國間諜必須放棄部分深植已久的保密心態，向科技業者尋求協助，以贏得這場正讓敵意國家與團體擁有更大實力的網路安全軍備競賽。

英國祕密情報局（MI6，軍情六處）局長摩爾11月30日警告，中國和俄羅斯等西方的...
英國祕密情報局（MI6，軍情六處）局長摩爾11月30日警告，中國和俄羅斯等西方的對手正競相掌握人工智慧（AI）技術，這一發展有可能在未來10年徹底改變地緣政治格局。（路透）

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