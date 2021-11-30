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「前幾波都不怕」 南非華人看Omicron：這次有點慌

中國新聞組／北京30日電
中國駐南非大使館已在公眾號上發布Omicron緊急提醒。(取材自極目新聞)
中國駐南非大使館已在公眾號上發布Omicron緊急提醒。(取材自極目新聞)

新型變種病毒Omicron來勢洶洶，造成全球恐慌，位在南非生活的華人姑娘樂樂（化名）坦承，「前幾波新冠病毒都不怕，這次Omicron來襲，卻有點慌了。」

極目新聞報導，世衛組織在一份聲明中表示，「Omicron」毒株導致人們二次感染新冠的風險增加。該毒株的傳播速度比以往的變異毒株都快。

在南非生活、已經居家辦公7個月的樂樂下定決心，將兩個孩子也留在家裡。樂樂是武漢人，5年前來到南非，目前住在西北省克萊克斯多普（klerksdorp）。 樂樂已經在南非與疫情打了三次「遭遇戰」，前幾次都不怕，她這次卻有點心慌。

她長期追蹤當地病毒新聞，她發覺這次的變種與前面幾次很不一樣，從上報到命名不到兩天。她就決定小孩不送幼兒園了，全部待在家裡。

南非國家傳染病研究所（NICD）發表聲明稱，Omicron病毒令人擔憂，因為它們可以逃避身體的免疫反應，更容易傳播。NICD警告，這種病毒已經在南非人口最多的豪登省迅速擴散。

據南非媒體報導，Omicron變種病毒幾乎主導了南非目前所有確診病例。

樂樂說：「考慮到南非的疫苗接種率只有四分之一，這幾乎是在意料之中。」權威機構推測南非已有60%至70%的人感染過新冠病毒。她推測近期新增的感染者有很大一部分是再次感染，「這說明體內產生的Delta抗體，對Omicron不起作用。」

目前，樂樂一家應對了南非的三波疫情衝擊，已經頗有經驗，生活供應並不擔心。中國人在南非互幫互助，大家早就組建了各種買菜群。她平均一周在群組裡下一次訂單，約翰尼斯堡的唐人街有固定的菜農為她送貨，新鮮蔬菜和魚肉都不缺。

目前，中國駐南非大使館已在公眾號上發布緊急提醒。南非總統28日晚發表電視講話表示不會提高封鎖等級，繼續維持最低的一級水平。

據悉，南非的封鎖等級共有五級，一級為最低水平，即出門戴口罩，保持社交距離，室內場所限制人數等。當地媒體稱，政府會繼續觀測感染病例，如果感染病例數進一步上升，則考慮實行強制打疫苗的可能。

南非 Omicron 變種病毒

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