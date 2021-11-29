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新聞評論／「高質量」、「新壓力」 中國經濟來年主調

香港特派員李春

2021去日不多，中國經濟還有兩件事要費神去看， 一是中國經濟的來年，最後盤點要到明年1月，但12月中就有眉目；一是中國經濟的來年，也是12月中就要開中央經濟工作會議，將有大框框展現，但現在就可以用六個字畫出個大概，那叫「高質量」、「新壓力」。

「高質量」和「新壓力」都有出處，出自總理李克強之口和副總理劉鶴之手。其中「高質量」是經濟來年的發展主調，就跟以前喊「改革年」、「穩增長」之類主調一樣會響亮。而「新壓力」是經濟來年要面對的現實，主要工作任務將全部與之對應而來。

說「高質量」出自副總理劉鶴之手，是11月24日中共中央機關報人民日報，11月24日在第六版發表了劉鶴的6000字長文，其題目就是《必須實現高質量發展》。

劉鶴除是副總理，還有個重要職務，是中央財經委員會辦公室主任，他在這個職務令他20年都在領銜起草中央經濟工作會議的文件，而這份文件的核心內容就是定大調。調門初定後，就要在會前放風，自去年開始，劉鶴打正旗號以其大名人民日報發大塊文章來放風，當然主要是講大調門。去年的文章題目是《加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局》，今年大勢再怎麼變，調門可還是這個沒變。相信經過中共十九屆六中會會錘鍊的「高質量」，來年會同樣響亮。

「高質量」的內容要有耐心讀，但大致把握三點，一是經濟下行多年，要用高質量來替代高增長；二是經濟還要下行，不提穩增長而用高質量來代替；三是高質量發展經中共六中全會蓋章，已不只是經濟和社會發展道路，而是一條政治道路。

「高質量」不易解，「新壓力」也難懂，所謂「新壓力」講中國經濟面對的新難題，李克強最近為中央經濟工作會議召開兩次座談會，會上都談到「新壓力」，但其原話是「當前國內外形勢依然複雜嚴峻，中國經濟出現新的下行壓力，要在高基數上繼續保持平穩運行面臨很多挑戰」。

以李克強現在的身分，加上沒有李克強思想的支撐，所以只能以他主張的應對之術，來勾勒那些新的壓力出現在哪些方面，如果要更清晰地了解經濟面臨的「新壓力」，可以聽聽其他經濟學者說了些什麼。

在經濟學者圈中，大家對「新壓力」比對「高質量」有興趣。最近清華的經濟學家李稻葵比較活躍，他除了講「內卷」題目，在年輕人中有爭議外，他講的「一個黑天鵝，三個灰犀牛」，在經濟學者圈中有爭議，觀點認為那其實就是當局認可部份的「新壓力」。

李稻葵的「一個黑天鵝，三個灰犀牛」，也被解為「新壓力1+3」，那黑天鵝是疫情，按李稻葵研究生物學太太的說法，其實已經不是黑天鵝了。而三個灰犀牛，分別是債務衰退，他說是由於美國聯準會為應對疫情大量發鈔，造成通貨膨脹，一旦貨幣開始收縮，就會對發展中國家產生很大影響；第二個灰犀牛是產業鏈重新布局包括中國經濟在內，會受到負面的衝擊；第三個灰犀牛是低碳，因為新的替代傳統能源的技術還不成熟，包括儲能技術不成熟，它一定會帶來成本的上升。

李稻葵的經濟學是體制能接受的，那些在野的經濟學者談「新壓力」不會這樣小心翼翼，會說到房地產泡沬破了、債務危機等等，但資深經濟學家賀鏗認為，李克強沒能說出的壓力，突出的一點是國民經濟和產業循環運行不暢，由於外部因素和疫情不斷變化，原有的產業鏈、供應鏈和價值鏈受到了不同程度的破壞，中國面臨重塑產業鏈、供應鏈和價值鏈的艱巨任務。

中國 李克強 疫情

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